Đóng cửa chính phủ ảnh hưởng đến hoạt động các sân bay Mỹ

Các nhân viên an ninh sân bay Mỹ và nhân viên kiểm soát không lưu đi làm mà không có lương do đóng cửa chính phủ đã cảnh báo rằng an ninh và an toàn sân bay sẽ bị giảm sút nếu tình trạng này tiếp diễn, nhưng chính quyền Trump hôm 9/1 đã nói rằng các sân bay vẫn đủ nhân lực và hành khách không gặp chậm trễ gì nhiều.

Các quan chức công đoàn cho biết một số nhân viên của TSA (Cơ quan quản lý An ninh Giao thông) đã nghỉ việc do đóng cửa chính phủ và nhiều người đang tính đến chuyện nghỉ ở nhà.

“Việc mất một số nhân viên TSA trong khi chúng tôi đã trong tình trạng thiếu người sẽ gây nên nguy cơ an ninh lớn cho hành khách Mỹ do chúng tôi không có đủ thực tập sinh đang thực tập hay khả năng xử lý những trường hợp thuê nhân sự mới,” Chủ tịch Hội đồng TSA của Liên đoàn Nhân viên Chính phủ Mỹ Hydrick Thomas nói. “Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục sẽ có những vấn đề nảy sinh – ít nhất là thời gian chờ đợi của các hành khách sẽ tăng lên.”

Các công đoàn sẽ tổ chức một buổi tập hợp ở Điện Capitol kêu gọi chấm dứt đóng cửa chính phủ.

“Không hề có sự xuống cấp hiệu quả an ninh và thời gian chờ đợi trung bình vẫn nằm trong tiêu chuẩn của TSA,” phát ngôn nhân TSA Michael Bilello cho biết. Có khoảng 51.000 nhân viên an ninh sân bay và ông cho biết cơ quan này đã đưa vào hàng trăm nhân viên mới.

Ông Bilello cho biết số nhân viên nghỉ việc không hề tăng và rằng vào ngày 8/1, chỉ có 5% nhân viên nghỉ phép không báo trước, chỉ tăng nhẹ từ mức 3,9% so với cùng ngày này vào năm ngoái.

Dân biểu Mỹ Bennie Thompson, chủ tịch của Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện, đã hỏi chính quyền Trump làm cách nào để đảm bảo nhân lực ở các sân bay.

“Các nhân viên TSA nằm trong số những nhân viên liên bang được trả lương thấp nhất và nhiều người trong số họ phải dựa vào từng kỳ trả lương để sống,” ông Thompson viết. “Cho nên cũng hợp lý khi chúng ta cho rằng họ sẽ lên tiếng và có thêm nhiều người sẽ nghỉ việc nếu tình trạng đóng cửa kéo dài do không có ai có thể làm việc vô thời hạn mà không có lương.”

TSA cho biết hôm 9/1 họ đã soi chiếu 1,73 triệu hành khách và 99,9% hành khách phải đợi chưa tới 30 phút.

Ông Bilello nói rằng TSA vẫn đang thuê thêm nhân viên và đang soạn thảo kế hoạch dự phòng phòng khi chính phủ đóng cửa qua ngày 11/1 khi các nhân viên không nhận được kỳ lương đầu tiên kể từ khi chính phủ bắt đầu đóng cửa từ ngày 22/12.

TSA đã đưa thêm vào khoảng 500 nhân viên kể từ khi chính phủ đóng cửa và sẽ có thêm 300 người nữa sẽ bắt đầu làm việc vào cuối tháng này. “Để có thể duy trì mức nhân lực phù hợp, điều quan trọng là cần phải tiếp tục quá trình tuyển dụng, đào tạo và bố trí nhân viên mới đến các sân bay trên khắp nước,” ông Bilello nói.

Hiệp hội Kiểm soát Không lưu Quốc gia cho biết số lượng nhân viên kiểm soát không lưu giờ đây đã ở mức thấp nhất trong vòng 30 năm với 18% trong số đó đến tuổi nghỉ hưu.

Nếu có nhiều nhân viên kiểm soát không lưu không đi làm, Cơ quan Hàng không Liên bang sẽ phải nới rộng yêu cầu cách khoảng, tức thời gian giữa cất cánh và hạ cánh – điều này sẽ làm hoãn các chuyến bay.