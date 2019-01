Lãnh đạo Quốc hội tới Nhà Trắng nghe trình bày về tường biên giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong cuộc họp ở Nhà Trắng với lãnh đạo lưỡng đảng của Quốc hội, các quan chức về an ninh nội địa sẽ trình bày về nhu cầu cần phải xây tường biên giới Mỹ-Mexico. Đồng thời, Tổng thống Trump cũng loan báo chấp nhận tìm kiếm một lộ trình để cấp quy chế pháp lý cho những di dân bất hợp hợp pháp đến Mỹ từ nhỏ.

Ông Trump mời các lãnh đạo Quốc hội đến tham dự cuộc gặp ở Nhà Trắng vào ngày 2/1, tức là 12 ngày kể từ ngày chính phủ liên bang Mỹ bị đóng cửa một phần do yêu sách của ông Trump đòi Quốc hội cấp 5 tỷ đô la để xây dựng tường biên giới.

Các quan chức Bộ An ninh Nội địa sẽ thuyết trình cho lãnh đạo Quốc hội, nữ phát ngôn nhân Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết.

Cuộc gặp sẽ diễn ra vào lúc 3 giờ chiều (giờ địa phương) tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng, nơi thường tổ chức các cuộc họp về các vấn đề an ninh cấp cao như hoạch định quân sự.

Quốc hội mới của Mỹ sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 3/1 với Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Hạ viện. Bà Nancy Pelosi, Chủ tịch dự kiến của Hạ viện, đã ấn định một buổi bỏ phiếu trong ngày làm việc đầu tiên của tân Quốc hội về một dự luật nhằm chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ mà không phải cấp tiền xây tường biên giới theo yêu cầu của ông Trump.

“Bản kế hoạch Pelosi không phải là điểm bắt đầu bởi vì nó không cấp ngân sách cho an ninh nội địa hay giúp cho các gia đình Mỹ an toàn trước nạn buôn người, ma túy và tội ác,” bà Sanders cho biết trong một thông cáo hôm 1/1.

Chưa rõ liệu cuộc gặp tại Nhà Trắng do ông Trump sắp xếp này có đưa đến đột phá hay không. Phe Dân chủ kiên quyết phản đối việc xây tường lẫn yêu cầu cấp quỹ xây tường.

Cuộc gặp lần này của bà Pelosi và lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, Chuck Schumer, là lần đầu tiên họ trở lại Nhà Trắng kể từ sau buổi thảo luận căng thẳng với Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục hôm 11/12. Khi đó, ông Trump đã tuyên bố ‘tự hào đóng cửa chính phủ vì an ninh biên giới’. Tuy nhiên, sau đó ông đã đổ lỗi cho phe Dân chủ làm đóng cửa chính phủ.

Gói ngân sách hai phần của phe Dân chủ bao gồm phần thứ nhất là cấp tiền cho Bộ An ninh Nội địa, cơ quan phụ trách an ninh biên giới, ở mức độ hiện nay cho đến ngày 8/2 và cấp 1,3 tỷ đô la cho hàng rào biên giới và 300 triệu đô la cho những hạng mục an ninh biên giới khác như máy quay hình và công nghệ.

Phần thứ hai sẽ cấp ngân quỹ cho các cơ quan liên bang khác như Bộ Nông nghiệp, Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông, Bộ Thương mại và Bộ Tư pháp cho đến hết năm tài chính vào ngày 30/9.

Nếu phe Cộng hòa bác bỏ đạo luật cấp ngân sách cho các cơ quan không liên quan gì đến an ninh biên giới (phần thứ hai của gói ngân sách), thì họ sẽ bị xem là cầm giữ những cơ quan này và gần 800.000 viên chức nhà nước đang bị biến thành ‘con tin’ trong tham vọng xây bức tường biên giới của Tổng thống Trump. Kế hoạch xây tường nằm trong chính sách di trú cứng rắn của ông Trump nhằm lấy lòng những cử tri bảo thủ của Đảng Cộng hòa.