Trump-lãnh đạo Quốc Hội họp, bàn về Tường biên giới, Mở cửa chính phủ   

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhà lãnh đạo tại quốc hội sẽ gặp nhau vào sáng ngày 4/1 để thảo luận về những phương cách nhằm đả thông bế tắc giữa yêu cầu của tổng thống đòi xây bức tường biên giới và đòi hỏi của đảng Dân chủ, kêu gọi sử dụng các biện pháp an ninh thay thế.

Hãng tin Reuters cho biết cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra tại Tòa Bạch Ốc vào lúc 11:30 sáng ngày thứ Sáu 4/1, tức là trong vòng vài giờ nữa.

Hôm 3/1, ông Trump cáo buộc phe Dân chủ là chơi trò chính trị, và vẫn cố gây áp lực lên phe này giữa lúc quyền kiểm soát Hạ viện đã rơi vào tay Đảng Dân chủ từ tay Đảng Cộng hòa.

Phát biểu với phóng viên hôm 3/1, ông Trump nói: “Qúy vị có thể gọi nó là một hàng rào. Qúy vị có thể gọi nó là gì tùy ý, nhưng cốt yếu là, chúng ta cần được bảo vệ bên trong đất nước chúng ta.”

Vào cuối ngày 3/1, vài giờ sau khi tuyên thệ, tân Chủ tịch Hạ viện thuộc phe Dân chủ Nancy Pelosi tuyên bố: “Chúng ta sẽ không xây bức tường.”

Bà Pelosi nói thêm: “Việc này không có liên quan gì đến chính trị, mà nó liên quan đến một bức tường, một biểu hiện phi đạo đức ngăn cách các quốc gia. Đó là một tư duy đã lỗi thời, chả hiệu quả tí nào xét về mặt kinh phí.”

Cuối ngày 3/1, Hạ viện đã thông qua hai dự luật do phe Dân chủ đề xuất để tái mở cửa các cơ quan chính phủ, bất chấp Tòa Bạch Ốc đe dọa phủ quyết.

Trước đó trong cùng ngày, ông Mitch McConnell, thành viên Cộng Hòa, Lãnh đạo đa số ở Thượng viện, cho rằng các nỗ lực của phe Dân chủ chỉ là “trò diễn chính trị, không phải là một nỗ lực làm ra luật.”

Hạ viện thông qua dự luật này để chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa một phần đang bước sang ngày thứ 14, nhưng không ngó ngàng gì đến yêu sách của TT Trump, nhất mực đòi 5 tỷ đô la để xây bức tường biên giới.

Dự luật mà Đảng Dân chủ thông ngay trong ngày làm việc đầu tiên của Hạ viện khóa mới gồm hai phần: phần thứ nhất cấp tiền cho Bộ An ninh Nội địa, cơ quan lo về an ninh biên giới, ở mức hiện nay cho đến ngày 8/2, cấp 1,3 tỷ đô la để xây dựng hàng rào biên giới và 300 triệu đô la cho các thiết bị an ninh khác ở biên giới; phần thứ hai sẽ cấp ngân sách cho các bộ, ngành còn lại cho đến hết năm tài chính.