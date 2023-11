Hàn Quốc nói Triều Tiên có thể đã gửi phi đạn tới Nga

Triều Tiên có thể đã cung cấp một số loại phi đạn cho Nga để hỗ trợ cuộc chiến ở Ukraine, cùng với các chuyến hàng đạn dược và đạn pháo mà báo chí đã loan tin rộng rãi, quân đội Hàn Quốc nói ngày 2/11.

Trong một cuộc họp báo dành cho các nhà báo địa phương, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên bị nghi ngờ đã gửi một số lượng chưa biết là bao nhiêu phi đạn đạn đạo tầm ngắn, phi đạn chống tăng và phi đạn phòng không cơ động tới Nga, ngoài súng trường, bệ phóng rốc-két, súng cối và đạn pháo.

Triều Tiên đang nỗ lực mở rộng hợp tác với Nga và Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng an ninh kéo dài với Mỹ và những khó khăn trong nước do đại dịch gây ra. Trong một dấu hiệu rõ ràng về những rắc rối kinh tế của mình, nước này đang tiến tới đóng cửa một số cơ quan ngoại giao ở nước ngoài.

Tuần trước, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã lên án mạnh mẽ việc Triều Tiên, theo cáo giác, đã cung cấp đạn dược và thiết bị quân sự cho Nga, nói rằng những chuyến hàng vũ khí như vậy đã làm tăng mạnh số người thiệt mạng trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Bất kỳ hoạt động buôn bán vũ khí nào với Triều Tiên đều vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc mà Nga, thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc, đã tán thành trước đây.

Cả Nga và Triều Tiên đều bác bỏ cáo buộc vận chuyển vũ khí là vô căn cứ.

Những đồn đoán bên ngoài về các chuyến hàng vũ khí của Triều Tiên bùng lên sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tới Nga vào tháng 9 năm nay để gặp Tổng thống Vladimir Putin và thăm các cơ sở quân sự quan trọng. Mỹ và các đồng minh cáo buộc Triều Tiên tìm kiếm công nghệ cao của Nga để hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân và phi đạn để đổi lấy việc vận chuyển các loại vũ khí truyền thống.

Trong cuộc họp riêng với các nhà lập pháp hôm 1/11, Cơ quan Tình báo Quốc gia - cơ quan tình báo chính của Hàn Quốc - cho biết hơn một triệu quả đạn pháo của Triều Tiên đã được gửi tới Nga kể từ tháng 8 thông qua tàu và máy bay vận tải. Theo nhà lập pháp Yoo Sang-bum, người tham dự cuộc họp, Cơ quan Tình báo Quốc gia cho biết số lượng đạn pháo được giao cho người Nga trị giá khoảng hai tháng tồn trữ.

Cơ quan Tình báo Quốc gia đánh giá rằng Triều Tiên đã vận hành hết công suất các nhà máy sản xuất vũ khí của mình để đáp ứng nhu cầu đạn dược của Nga và cũng đang huy động người dân tăng cường sản xuất.

Vẫn theo nguồn tin này, về phần mình, Triều Tiên có thể sẽ nhận được hỗ trợ công nghệ của Nga trong kế hoạch phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên vào không gian. Hai nỗ lực phóng vệ tinh do thám gần đây của Triều Tiên đều thất bại do vấn đề kỹ thuật. Triều Tiên đã không thực hiện được cam kết phóng phi đạn thứ ba vào tháng 10 mà không đưa ra bất kỳ lý do nào.

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên cũng đang tìm cách nhận được các công nghệ liên quan đến hạt nhân, máy bay chiến đấu hoặc thiết bị máy bay liên quan và hỗ trợ thiết lập mạng lưới phòng không từ Nga.

Triều Tiên hiện đang tập trung vào việc mở rộng kho vũ khí hạt nhân của mình trong khi từ chối quay lại đàm phán với Mỹ và Hàn Quốc. Nền kinh tế của đất nước đang quay cuồng với những thất bại lớn do các biện pháp kiềm chế hà khắc được áp đặt trong đại dịch COVID và các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt do Hoa Kỳ dẫn đầu.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 2/11 nói họ xác nhận kế hoạch của Triều Tiên đóng cửa các đại sứ quán ở Uganda, Angola và Tây Ban Nha cũng như một lãnh sự quán ở Hong Kong. Bộ Ngoại giao cho biết Triều Tiên có thể đóng cửa thêm các cơ quan ngoại giao.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hồi đầu tuần cho biết các đại sứ nước này tại Angola và Uganda đã đến thăm “từ biệt” lãnh đạo nước sở tại vào tuần trước.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 31/10 nói việc đóng cửa phản ánh những khó khăn tài chính của Triều Tiên. Họ cho biết nước này có quan hệ ngoại giao với hơn 150 quốc gia nhưng chỉ điều hành khoảng 50 cơ quan ngoại giao ở nước ngoài.

Cơ quan Tình báo Quốc gia của Hàn Quốc nói Triều Tiên đang chuẩn bị mở rộng hợp tác kinh tế với Trung Quốc, đối tác thương mại và đường dẫn kinh tế lớn nhất của Triều Tiên, trước khi nỗ lực mở lại hoàn toàn biên giới quốc tế. Cơ quan này cho biết họ thu được thông tin tình báo cho thấy Triều Tiên đã cử một phái đoàn kinh tế tới Trung Quốc vào tháng trước để thu hút các nhà đầu tư.