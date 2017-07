Trump Jr., Manafort, Kushner điều trần trước Quốc hội tuần tới

Thượng viện Mỹ hôm thứ Tư 19/7 cho hay con trai cả của Tổng thống Donald Trump, cựu quản lý ban vận động tranh cử của ông là Paul Manafort và Jared Kushner, cố vấn cấp cao của Tòa Bạch Ốc và cũng là con rể của Tổng thống, sẽ điều trần trong tuần tới về cuộc gặp gỡ của họ hồi năm ngoái với một nữ luật sư Nga, người trước đó nói với họ là bà có những thông tin có thể gây tổn hại cho bà Hillary Clinton, đối thủ tranh chức tổng thống với ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.

Hai ủy ban của Thượng viện đặt trách các cuộc điều trần này vào tuần tới. Ủy ban Tư pháp Thượng viện sẽ chất vấn ông Trump Jr. và ông Manafort trong phiên điều trần công khai ngày thứ Tư 26/7. Ủy ban Tình báo Thượng viện sẽ chất vấn ông Kushner trong phiên điều trần kín ngày thứ Hai 24/7; phóng viên báo chí và công chúng không được dự phiên điều trần này.

Yêu cầu của Ủy ban Tư pháp phỏng vấn ông Trump Jr. và ông Manafort trong phiên điều trần công khai được xem xét và cho phép bởi công tố viên đặc biệt Robert Mueller của Bộ Tư pháp, người đang lãnh đạo cuộc điều tra mở rộng về việc Nga có thể đã can dự và khuynh đảo cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái.

Luật sư Abbe Lowell của ông Kushner nói rằng ông Kushner tự nguyện ra điều trần trước Ủy ban Tình báo, và sẽ tuân thủ mọi quy định. Luật sư Lowell nói rằng ông Kushner “hân hạnh được trao cho cơ hội để giúp giải quyết chấm dứt chuyện này. “

Luật sư người Nga trong tâm điểm của cuộc họp bí ẩn ở New York hồi năm ngoái nói rằng bà sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin bà biết được với Thượng viện Hoa Kỳ. Bà Natalia Veselnitskaya mới đây đã trả lời phỏng vấn hãng truyền thông RT của nhà nước Nga ở Moscow (hãng này trước đây được gọi là Russia Today ở Mỹ).



8 nhân vật Nga và Mỹ gặp nhau vào tháng 6 năm 2016



Cuộc họp vào tháng 6 năm 2016 tại tòa tháp Trump Tower ở New York, trụ sở chính của cuộc tranh cử tổng thống của ông Trump sau đó, cho đến nay được biết có ít nhất 8 người tham dự, gồm: ông Trump Jr., ông Manafort và ông Kushner, cùng với 5 người Nga hoặc có liên hệ với Nga, trong đó có nữ luật sư Veselnitskaya; người chuyên vận động hành lang Mỹ gốc Nga Rinat Akhmetshin, một cựu điệp vụ chống khủng bố của Soviet nay mang quốc tịch Mỹ; ông Rob Goldstone người Anh chuyên tiếp thị nhạc làm đại diện cho một số khách hàng Nga đã dàn xếp cuộc gặp gỡ này; doanh nhân Nga Ike Kaveladze; và một phiên dịch tiếng Nga Anatoli Samochornov.



Ông Trump Jr. viết trong email trao đổi với ông Goldstone rằng ông sẽ “rất thích” nếu luật sư Nga Veselnitskaya có những thông tin tai hại cho bà Clinton, như hứa hẹn. Nhưng sau khi tin tức về cuộc họp tháng 6/2016 này lộ ra trong những ngày gần đây, con trai cả của ông Trump nói rằng nữ luật sư Nga đó chẳng có thông tin gì đáng giá về bà Clinton, và cuộc họp lúc đó đã nhanh chóng kết thúc.



Truyền thông báo chí đưa tin về cuộc họp này có những thông tin khác, trong đó có tin nói những người Nga trao một tài liệu có thông tin được in ấn liên quan đến chiến dịch tranh cử của bà Clinton.

Đài RT đăng tải một số trích đoạn cuộc phỏng vấn với bà Veselnitskaya lên mạng vào chiều tối thứ Tư. Qua lời người thông dịch, bà Veselnitskaya nói: “Nếu Thượng viện muốn nghe chuyện thật, tôi rất sẵn lòng nói hết sự thật mà tôi muốn nói với ông Trump.”

Bà Veselnitskaya không đề cập đến chiến dịch tranh cử của bà Clinton, nhưng nói rằng bà là một nạn nhân của chiến dịch “thông tin sai lệch” của doanh nhân Mỹ William Browder, sáng lập viên và là giám đốc điều hành của quỹ đầu tư Hermitage Capital Management, công ty từng là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất ở Nga thời hậu Soviet.