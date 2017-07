Email cho thấy con trai Trump được hứa hẹn thông tin gây tổn hại về Clinton

Những email mới công bố cho thấy con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump năm ngoái đã được hứa hẹn những thông tin gây tổn hại từ một luật sư người Nga về đối thủ Đảng Dân chủ của ông Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, Hillary Clinton, để tăng cường sự ủng hộ của Moscow đối với nỗ lực tranh cử của ông Trump.

Donald Trump Jr. hôm thứ Ba công bố một loạt những email mà ông trao đổi với Rob Goldstone, một nhà quảng bá âm nhạc người Anh đại diện cho luật sư người Nga Natalia Veselnitskaya, người đã gặp gỡ anh Trump Jr. vào giữa tháng 6 năm ngoái ngay sau khi cha anh vừa giành được đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa.



Những email này xuất hiện vào lúc sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử đang là tâm điểm của nhiều cuộc điều tra tại Quốc hội và một cuộc điều tra hình sự của Công tố viên Đặc biệt Robert Mueller, người từng là cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang. Cộng đồng tình báo Mỹ đã kết luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trực tiếp chỉ đạo một chiến dịch nhằm làm mất uy tín cuộc bầu cử ở Mỹ, gây tổn hại danh tiếng của bà Clinton và giúp ông Trump đánh bại bà.

Trong một email vào ngày 3 tháng 6, ông Goldstone nói với ông Trump Jr rằng "Công tố viên hàng đầu của Nga ... đề nghị cung cấp cho chiến dịch Trump một số tài liệu và thông tin chính thức có thể cho thấy hành vi sai trái của Hillary và những giao dịch của bà ta với Nga và sẽ rất có ích cho cha của ông."



"Đây rõ ràng là thông tin rất cao cấp và nhạy cảm nhưng là của Nga và là một phần trong nỗ lực của chính phủ Nga hỗ trợ Ông Trump," email này viết.



Vài phút sau đó, ông Trump Jr trả lời, "Nếu ông nói vậy thì tôi thích, đặc biệt là sau đó trong mùa hè này."



Vài ngày sau đó, ông Goldstone nhắc tới bà Veselnitskaya là "luật sư chính phủ Nga đang bay từ Moscow qua " để gặp gỡ ông Trump Jr. Moscow nói không biết bà Veselnitskaya và bác bỏ những tuyên bố của Mỹ rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử.

Khi những email này được công bố, Donald Trump Jr. nói rằng khi ông gặp nữ luật sư người Nga này, ông ta nhanh chóng thấy rõ rằng bà ta không bằng chứng gây tổn hại về bà Clinton để trao cho ông và bà Veselnitskaya nhanh chóng chuyển đề tài sang những biện pháp chế tài mà Mỹ đã áp đặt lên Nga và phản ứng của Moscow chấm dứt chương trình cho phép người Mỹ nhận con nuôi người Nga.



Tòa Bạch Ốc hôm thứ Hai, trước khi loạt email của Donald Trump Jr. được công bố, lên tiếng bênh vực cuộc gặp gỡ với bà Veselnitskaya, nói rằng nó chứng tỏ không có sự thông đồng giữa ban vận động của ông Trump với Nga vì cuộc tiếp xúc này không đưa tới kết quả gì.



Ông Trump Jr đã gặp gỡ bà Veselnitskaya cùng với Paul Manafort, người quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump khi đó, và con rể của ông, Jared Kushner, người đang là cố vấn Tòa Bạch Ốc của Tổng thống.



Cuộc gặp gỡ của Donald Trump Jr. với luật sư người Nga là sự tiếp xúc đầu tiên được biết tới giữa các quan chức cao cấp của ban vận động Trump và những lợi ích của Nga trong suốt chiến dịch tranh cử. Báo The New York Times tiết lộ cuộc tiếp xúc này đầu tiên, nhưng luật sư của ông Trump Jr bác bỏ bài báo là "chuyện bé xé ra to."



Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders hôm thứ Hai nói, "Ban vận động tranh cử của Tổng thống không hề thông đồng dưới bất kỳ hình thức nào. Don Jr. không thông đồng với bất cứ ai nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử này. Lập trường của chúng tôi là không ai trong ban vận động Trump thông đồng nhằm gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử."



Tuy nhiên, với việc công bố những email này, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham nói rằng người anh Trump Jr "chắc chắn phải ra khai chứng" trước một ủy ban của Thượng viện điều tra Nga can thiệp vào cuộc bầu cử.