Top 5 Billboard: Despacito trở thành bài hát nóng bỏng nhất mùa hè

5. Imagine Dragons "BELIEVER"

Imagine Dragons vừa gây quỹ được 1 triệu USD để giúp các nạn nhân ung thư là trẻ em chữa trị căn bệnh hiểm nghèo này. Đó là số tiền thu được từ gala âm nhạc có tên Believer vừa được nhóm nhạc tổ chức tại Ceasars Palace ở Las Vegas vào cuối tuần trước. Số tiền được trao lại cho Quỹ từ thiện Tyler Robinson – được đặt tên theo 1 fan hâm mộ của Imagine Dragon và cũng là một bệnh nhân ung thư qua đời cách đây 4 năm. Ngay sau khi Tyler qua đời năm 2013, nhóm nhạc bắt đầu tổ chức chương trình gala này hàng năm.

4. French Montana "UNFORGETTABLE"

Nhà sản xuất 1Mind Talk vừa tiết lộ rằng giai điệu đầu tiên của Unforgettable được sáng tác cho Drake, rapper nổi danh của Canada cho album Views. Tuy nhiên cuối cùng thì nó đã được French Montana chọn và thêm các yếu tố pop Jamaica vào giai điệu hip-hop này. Lúc đầu bài hát được ra mắt vào tháng 11 năm ngoái với sự xuất hiện của Swae Lee và Jeremih nhưng sau đó French Montana remix lại và chính thức cho ra mắt vào tháng 4 vừa qua. Bài hát này đã đoạt 2 đĩa bạch kim ở Mỹ và được chứng nhận bạch kim ở 5 nước khác.

3. Cardi B "BODAK YELLOW (MONEY MOVES)"

Bodak Yellow được đánh giá là một bài bát hấp dẫn. Mặc dù ra mắt trên vị trí gần cuối bảng xếp hạng vào giữa tháng 7 nhưng bản nhạc hip-hop trap này đã nhanh chóng thăng tiến trên bảng xếp hạng vào Top 20 ở tuần thứ 5 và sau đó 2 tuần lọt vào Top 5. Đây là bài hát đầu tiên của nữ ca sỹ 25 tuổi lọt vào nhóm 5 thứ hạng cao nhất của bảng xếp hạng. Với thành tích này Cardi B trở thành nữ rapper có thứ hạng cao nhất trên Billboard Hot 100 kể từ khi Niki Minaj từng giành được vị trí số 2 vào năm 2014.

4. DJ Khaled ft. Rihanna, Bryson Tiller "WILD THOUGHTS"

Điệp khúc của Wild Thoughts được sáng tác dựa trên nhịp điệu của bản hit nổi tiếng “Maria, Maria” năm 1999 của Carlos Santana. Nói với tạp chí Billboard, nghệ sỹ 70 tuổi người Mỹ gốc Mexico đã ca ngợi phần sự sáng tạo này. Người từng giành 10 giải thưởng âm nhạc Grammy khen ngợi rằng DJ Khaled, Rihanna và Bryson đã tạo ra một phong cách mới cho phần giai điệu của Maria Maria trong Wild Thoughts nhưng vẫn giữ nguyên được nhịp điệu gốc.

1. Luis Fonsi ft. Justin Bieber, Daddy Yankee "DESPACITO"

Despacito cũng đã chính thức trở thành bài hát được yêu thích nhất mùa hè năm nay. Sự kết hợp của âm hưởng reggaeton và cái nắng gió của vùng biển Caribe trong bài hát đã đánh bại That’s What I like của Bruno Mars trên vị trí thứ 2 và thậm chí cả Shape of You của Ed Sheeran từng được rất yêu thích trong mùa hè qua. Despacito cũng đã mở rộng sự thống trị trên hạng mục giành cho những bài hát có lượng nghe tải kỹ thuật số nhiều nhất của Billboard tới 16 tuần. Bản hit này cũng đang nắm giữ kỷ lục 30 tuần thống trị hạng mục giành cho những bản nhạc Latin nóng bỏng nhất của Billboard.