Top 5 Billboard: Despacito phá vỡ kỷ lục mọi thời đại

5. Imagine Dragons "BELIEVER"

Believer là bài hát chính từ album studio thứ 3 có tên Evolve của nhóm nhạc rock đến từ Las Vegas từng nhiều lần giành giải Grammy. Hiện bản nhạc rock này đã giành được đĩa bạch kim ở Mỹ khi có lượng doanh thu bán ra đạt 1 triệu bản. Album Evolve, ra mắt cuối tháng 6 vừa qua, đang thăng tiến trên và lọt vào Top 10 của bảng xếp hạng Billboard 200 giành cho những album được yêu thích nhất. Imagine Dragons đã trình diễn Believer trên sân khấu của chương trình Jimmy Kimmel Live trực tiếp trên kênh truyền hình ABC vào cuối tháng 3 vừa qua.

4. DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne "I'M THE ONE"

Sự thành công của I’m The One có được phần nhiều do sự góp giọng của Justin Bieber. Nam ca sỹ 23 tuổi vừa hủy bỏ những show diễn còn lại của Tour lưu diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album Purpose. Nhóm quản lý cho tour lưu diễn của anh cho biết do “những tình huống không lường trước được” nên các show diễn bị hủy bỏ. Người quản lý cho Bieber, Scooter Braun nói rằng những lo ngại về “tâm tính và sức khỏe” của Bieber là những lý do khác. Bieber đã rong ruổi trên đường cho tour lưu diễn này trong 16 tháng qua.

Bruno Mars "THAT’S WHAT I LIKE"

Đêm diễn ở trung tâm Xcel Energy ở thành phố St. Paul, Minnesota, chật kín khán giả tối thứ 7 tuần trước là một chặng dừng chân trong tour lưu diễn vòng quanh thế giới của Bruno để quảng bá cho album 24K Magic. That’s What I Like là một bài hát từ album đã 2 lần giành đĩa bạch kim ở Mỹ. Nam ca sỹ người Hawaii với dòng máu Philippines và Puerto Rico, đã có 1 đêm diễn được đánh giá là thành rất thành công với 8 bản hit của anh từ album 24K Magic lấy cảm hứng âm nhạc của thập niên 80’ và 90’ kết hợp các thể loại rock, pop, R&B, disco và hip-hop.

DJ Khaled ft. Rihanna, Bryson Tiller "WILD THOUGHTS"

Wild Thoughts cũng rất thành công trên sóng radio khi thống trị bảng xếp hạng Mediabase Rhythmic – một dịch vụ tổng hợp lượng phát sóng trên radio của 180 đài phát thanh trên toàn nước Mỹ. Wild Thoughts đã có 3 tuần liên tiếp đứng trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng này, trên cả Unforgettable của French Montana ở vị trí số 2. Bản nhạc này cũng vừa giành đĩa bạch kim ở Mỹ sau khi đoạt doanh doanh thu 1 triệu bản kể từ khi ra mắt vào tháng 6 và cũng đang trên đà thăng tiến vào Top 5 của danh sách những bài hát dẫn đầu trong cuộc đua giành danh hiệu bài hát được yêu thích nhất của mùa hè này.

​Luis Fonsi, Justin Bieber, Daddy Yankee ​"DESPACITO"

Ngoài việc tiến gần hơn tới kỷ lục nhiều tuần thống trị nhất trên Billboard, Despacito đã trở thành bài hát được xem nhiều nhất mọi thời đại trên YouTube. Video nhạc của Despacito vừa vượt qua See You Again của Charlie Puth và Wiz Khalifa để giành được danh hiệu này với hơn 3 tỷ lượt xem. Despacito chỉ mất chưa đến 7 tháng để đạt được thành tích này với video nhạc gốc của bài hát trong đó không có sự xuất hiện của ngôi sao nhạc pop Canada Bieber. Với việc thống lĩnh nhiều bảng xếp hạng trên thế giới trong nhiều tuần qua, Despacito cũng đang dẫn đầu danh sách các bài hát được yêu thích nhất mùa hè năm nay.