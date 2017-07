Top 5 Billboard: Rihanna nóng bỏng trong bản hit mới

5. Ed Sheeran "SHAPE OF YOU"

Theo dữ liệu vừa được công bố, Shape of You đã có lượng nghe tải trược tuyến vượt quá 184 triệu kể từ khi được ra mắt vào tháng 1 năm nay. Thành tích này đã giúp Ed đánh bại kỷ lục trước đó do Drake nắm giữ với bản hit One Dance. Shape of You cũng đã trở thành bài hát bán chạy nhất của năm ở Anh cho tới thời điểm này. Đứng thứ 2 lại là 1 bài hát khác của Ed cùng từ album Divide có tên Castle On The Hill, trên cả Despacito của Luis Fonsi và Justin Bieber đang được yêu chuộng trên toàn thế giới.

​

4. DJ Khaled, Rihanna, Bryson Tiller "WILD THOUGHTS"

Đây là tuần đầu tiên bản nhạc này ra mắt và đúng như dự đoán, nó đã nằm trong Top 10, mà thậm chí còn trên 5 vị trí cao nhất của Billboard Hot 100. Wild Thoughts còn giành được vị trí cao nhất trên hạng mục Hip-Hop-R&B Single Sales giành cho những bài hát của dòng nhạc rap bán chạy nhất. Rihanna, nữ ca sỹ nổi danh của dòng nhạc R&B, pop và hip-hop là người góp giọng chính trong ca khúc này. Và giọng ca nóng bỏng của Rihanna được coi là một yếu tố chính cho sự ra mắt khá thành công của bài hát này.

​

3. Bruno Mars "THAT’S WHAT I LIKE"

Tại lễ trao giải BET Awards ở Los Angeles hôm 25/6, Bruno đã biểu diễn trên sân khấu bản nhạc mới của anh có tên Perm – một thuật ngữ dùng cho sản phẩm dưỡng tóc của những phụ nữ Mỹ gốc Phi – và bị nhiều người chỉ trích anh đã “tự cho mình là người da đen.” Bản nhạc funk pop đó được Bruno sáng tác lấy cảm hứng từ R&B đương đại và Bruno nói rằng nền âm nhạc Mỹ sẽ không tồn tại nếu không có người da đen.

​

2. DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne "I'M THE ONE"

Tuần qua, TMZ – trang web nổi tiếng với những thông tin nóng hổi về các ngôi sao của làng giải trí – tung ra một đoạn video cho thấy Justin Bieber gặp gỡ với con trai 8 tháng tuổi của DJ Khaled trong thời gian quay video nhạc cho bài hát này. Cậu bé Asahd đã ngay lập tức khóc òa khi Bieber tới gần. DJ Khaled đã là cho cậu con trai trở nên nổi tiếng qua những phần đăng tải trên mạng xã hội và đặc biệt là sự xuất hiện của cậu bé trên trang bìa của Grateful.

​

1. Luis Fonsi, Justin Bieber, Daddy Yankee "DESPACITO"

Đây là tuần thứ 7 liên tiếp bản remix Despacito mà Justin Bieber góp giọng với Luis Fonsi và Daddy Yankee thống trị bảng xếp hạng. Với thành tích này, Despacito đang trên đà trở thành bài hát mùa hè của năm. Bản nhạc Latin quyến rũ đã đứng đầu 5 tuần danh sách bài hát Mùa hè của năm trong 5 tuần qua và theo nhận định của tạp chí Billboard Despacito sẽ tiếp tục là bài hát “nóng bỏng” nhất của mùa hè này.