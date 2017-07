Top 5 Billboard: Despcito cán mốc lịch sử nhưng bị cấm ở Malaysia

5. Ed Sheeran "SHAPE OF YOU"

Album Divide hiện đã bán có được doanh thu 2.6 triệu bảng Anh và toàn bộ 16 bài hát từ album này đã từng chiếm lĩnh 20 vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của Anh Quốc. Album này thậm chí còn bán chạy hơn cả bộ phim Rogue One: Câu chuyện chiến tranh các vì sao, với doanh thu cao gần gấp đội. Và “cơn sốt Ed Sheeran” đã giúp thúc đẩy mạnh các dịch vụ nghe tải trực tuyến như Spotify và Apple Music ở Anh 16.6% cao hơn năm ngoái.



4. Bruno Mars "THAT'S WHAT I LIKE"

Bruno vừa tung ra một bản hit mới – Versace on the Floor – và bản nhạc này đang thăng tiến trên bảng xếp hạng. Cả That’s What I Like và Versace on the Foor đều từ album 24K Magic vừa đoạt đĩa bạch kim lần thứ 3 ở Mỹ. Tuần qua Bruno đã tung ra một bản remix của Versace on the Floor với sự hợp tác của DJ và nhà sản xuất nhạc người Pháp David Guetta. DJ này nói với trang mạng Just Jared rằng anh muốn làm Versace on the Floor có nhịp điệu dễ làm mọi người nhún nhảy hơn và thân thiện hơn với DJ.

​

3. DJ Khaled ft. Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne "I’M THE ONE"

Với thành tích 3 lần giành đĩa bạch kim, I’m The One được Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Hoa Kỳ công nhận là bài hát có số lượng đĩa bạch kim nhiều thứ 2 trong năm nay. Hiệp hội này cũng công nhận qua trang Twitter của họ rằng DJ Khaled là một trong 3 nghệ sỹ duy nhất có được 3 hoặc hơn các bài hát được hiệp hội này cấp chứng chỉ công nhận. Ngoài đĩa bạch kim, hiệp hội này còn cấp chứng chỉ đĩa vàng cho những bài hát giành được mức doanh thu 500.000 bản.

​

​2. DJ Khaled ft. Rihanna, Bryson Tiller "WILD THOUGHTS"

Trên trang Instagram của mình, DJ Khaled đã đăng tải hình ảnh của đĩa bạch kim giành mà Wild Thoughts vừa giành được với lời cảm ơn tới các fan hâm mộ. Bên cạnh đó DJ 41 tuổi cũng đăng tải 1 video clip cho thấy những hình ảnh rất mộc mạc của gia đình mình – anh cùng vợ và đứa con trai chưa đầy 1 tuổi – hát theo nhịp điệu của Wild Thoughts. Bên dưới video clip này anh viết “Tôi rất biết ơn vì đã có một gia đình như thế.” “Biết ơn” chính là tựa đề của album đang bán rất chạy của anh.

​

1. Luis Fonsi, Justin Bieber, Daddy Yankee "DESPCITO"

Đây là tuần thứ 10 liên tiếp bộ tam Luis Fonsi, Justin Bieber và Daddy Yankee đứng trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng với bài hát này. Thành tích này cũng giúp bản nhạc Latin đi vào lịch sử khi trở thành bài hát có phần lời chủ yếu là tiếng Tây Ban Nha thống lĩnh bảng xếp hạng trong thời gian lâu nhất kể từ thành công của Macarena cách đây vài thập niên. Tuy nhiên, Malaysia, Quốc gia Đông Nam Á với sắc dân Hồi giáo chiếm đa số, đã cấm các chương trình radio và truyền hình quốc gia không được phát bản nhạc đang “gây bão” trên toàn thế giới này. Chính phủ nước này cho rằng những ca từ trong bài hát “gợi dục” và không phù hợp với thuần phong mỹ tục của người Malaysia.