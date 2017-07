Top 5 Billboard: Despacito vẫn "quyến rũ" nhất hành tinh

5. Ed Sheeran "SHAPE OF YOU"

Ngoài việc tham gia các festival và lễ hội âm nhạc mùa hè, Ed còn đang bận bịu với việc chuẩn bị cho tour lưu diễn của anh ở trên toàn nước Anh vào năm sau. Tuần qua Ed vừa thông báo có thêm những show diễn mới bổ xung cho tour lưu diễn của anh ở quê hương mình. Các show diễn mới được bổ xung sẽ diễn ra ở Manchester, Glasgow, Newcastle và Cardiff sau khi các show diễn trước dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 và tháng 6 năm sau đã bán hết sạch vé. Ed cũng đã có thêm 2 đêm diễn ở Ireland sau khi 300.000 vé cho 7 show diễn của năm sau đã bán hết sạch trong vòng chưa đầy 24 giờ. Trước đây chưa có nghệ sỹ nào bán được số lượng vé lớn như vậy cho các show diễn ở Ireland.

4. Bruno Mars "THAT'S WHAT I LIKE"

Sau hơn gần 1 thập kỷ kể từ khi bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình ở Los Angeles, Bruno Mars giờ đây đã trở thành 1 trong những nghệ sỹ được yêu thích nhất mọi thời đại. Anh đã bán được 115 triệu đĩa đơn và 9 triệu album trên toàn cầu. Nam ca sỹ đến từ Hawaii cũng đã là nghệ sỹ biểu diễn trong giờ giải lao của trận đấu Super Bowl danh tiếng cùng với Beyonce. Việc Bruno giành giải Nghệ sỹ R&B/Hip-hop nam hay nhất của giải thưởng BET âm nhạc giành cho nghệ sỹ Mỹ gốc Phi đã chứng minh 1 điều rằng người hâm mộ âm nhạc của Bruno giờ đây đã có đủ màu da.

3. DJ Khaled, Rihanna, Bryson Tiller "​WILD THOUGHTS"

Chỉ sau 2 tuần ra mắt, Wild Thoughts đã trở thành bài hát được yêu thích nhất trên hạng mục Hot R&B Songs của Billboard. Đây là bài hát thứ 5 của Rihanna giành được vị trí cao nhất trên hạng mục này, vượt qua kỷ lục trước đây do Drake và The Weeknd nắm giữ với 4 bản hit số 1 của dòng nhạc R&B. Giọng ca nóng bỏng của Rihanna được coi là một yếu tố chính cho sự ra mắt khá thành công của bài hát này.

2. DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne "I'M THE ONE"

Cả Wild Thoughts và I’m The One đều từ album Grateful – album mới nhất của DJ Khaled ra mắt tháng trước. Album với sự tham gia của 1 dàn sao từ Rihanna, Justin Bieber cho tới Beyonce và Drake đã nhanh chóng giành được đĩa bạch kim ở Mỹ với số lượng doanh thu hơn 1 triệu bản bán ra và đang có tuần thứ 2 thống trị Billboard Hot 200 – bảng xếp hạng giành cho những album được yêu thích nhất.

1. Luis Fonsi, Justin Bieber, Daddy Yankee "DESPACITO"

Despacito vẫn đang tiếp tục đứng đầu danh sách những bài hát được yêu thích nhất của mùa hè năm nay. Nhà báo John Paul Brammer của tờ báo Anh The Guardian cho rằng “Despacito chính là ca khúc hoàn hảo cho mùa hè năm nay.” Theo nhận xét của tạp chí Billboard phiên bản Tây Ban Nha, “yêu tố then chốt làm nên thành công của bài hát này chính là sự kết hợp giữa khung cảnh đường phố Latin, nhạc pop và một quán bar sôi động với những cô nàng gợi cảm.” Video nhạc của Despacito đã có được trên 2.3 tỷ lượt view trên Youtube chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, một kỷ lục chỉ đứng sau Hello của Adele.