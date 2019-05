Thị trưởng New York Bill de Blasio tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ

Thị trưởng New York Bill de Blasio đăng một video lên Youtube công bố chiến dịch tranh cử tổng thống của ông và sau đó xuất hiện trên chương trình “Good Morning America” vào sáng ngày 16/5.

Trong video này, ông de Blasio nêu bật sự bất bình đẳng trong thu nhập và biến đổi khí hậu, và cam kết giải quyết các vấn đề đó nếu được bầu làm tổng thống.

“Phải chặn olg Donald Trump lại,” ông nói trong video. “Trước đây, tôi đã đánh bại ông ấy và tôi sẽ lại làm được điều đó. Tôi là Bill de Blasio và tôi ra tranh cử tổng thống bởi vì đã đến lúc chúng ta cần tôn vinh người lao động lên trên hết.”

Chủ đề chính của chiến dịch tranh cử của ông de Blasio sẽ là “Người lao động trên hết.”

Ông de Blasio đang làm thị trưởng thành phố New York nhiệm kỳ thứ 2. Với việc công bố này, ông tham gia vào nhóm khoảng 20 thành viên đảng Dân chủ tìm cách vào Nhà Trắng.

Hồi đầu tuần này khi chủ trì một sự kiện tại Tòa tháp Trump ở New York, ông de Blasio cảnh báo rằng 8 trong số các tòa nhà mang tên tổng thống sẽ nợ thành phố 2,1 triệu USD mỗi năm nếu Tổ chức Trump không có các thay đổi để cắt giảm khí thải nhà kính. Phiên bản Green New Deal của thành phố New York trong chương trình để đối phó với biến đổi khí hậu sẽ có hiệu lực vào ngày 17/5, theo NBC News.

Ông de Blasio làm thị trưởng thành phố New York từ tháng 1/2014. Trên cương vị của mình, ông đã tiến hành chương trình mầm non phổ quát và ký một sắc lệnh hành pháp nhằm thay thế các loại nhựa dùng một lần bằng các sản phẩm thay thế có thể phân hủy hoặc tái chế với mục đích giảm thiểu lượng khí thải carbon, ô nhiễm nhựa và những mối nguy cho động vật hoang dã.

Hồi tháng 1, ông de Blasio nói trên chương trình The View về kế hoạch cho một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện cho tất cả mọi người ở New York, bao gồm cả 300.000 người dân của thành phố hiện không có giấy tờ.

Ông de Blasio là người thân thuộc với nhiều đảng viên Dân chủ kỳ cựu có nhiều kinh nghiệm trong việc tranh cử tổng thống. Ông là người quản lý chiến dịch tranh cử vào thượng viện của bà Hillary Clinton năm 2000. Ông tuyên thệ nhậm chức thị trưởng New York lần thứ nhất tại buổi lễ do cựu Tổng thống Bill Clinton chủ trì. Trong năm nay, ông đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2 trước Thượng nghị sỹ Bernie Sanders.