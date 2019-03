Hạ viện Mỹ điều tra việc con rể ông Trump được cấp quyền an ninh

Một ủy ban Hạ viện Mỹ do Đảng Dân chủ chi phối hôm 1/3 đã yêu cầu Nhà Trắng đáp ứng yêu cầu cung cấp tài liệu và nhân chứng cho cuộc điều tra về cáo buộc lạm dụng quyền tiếp cận an ninh dành cho ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump và những người khác.

Sau nhiều tuần Nhà Trắng bất hợp tác, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Elijah Cummings viết trong một lá thư gửi đến Nhà Trắng nói rằng “Giờ đây tôi viết thư lần cuối cùng để yêu cầu quý vị tình nguyện hợp tác.” Ủy ban của ông Cummings có quyền ra trát đòi trình diện.

Trong lá thư này, ông Cummings nhấn mạnh một bản tin trên tờ New York Times cho biết ông Trump đã ra lệnh cho cựu chánh văn phòng Nhà Trắng của ông là ông John Kelly cấp cho ông Kushner quyền tiếp cận an ninh bất chấp sự phản đối của Kelly và ông Donald McGahn, lúc đó là cố vấn Nhà Trắng.

Tờ báo này cho biết cả hai ông Kelly và McGahn đều viết bản ghi nhớ về vụ việc và rằng ông McGahn đã ghi lại những quan ngại mà các quan chức an ninh gạo cội, bao gồm quan chức CIA, đưa ra về ông Kushner.

“Nếu là sự thật thì những tin tức này đặt ra vấn đề nghiêm trọng về những thông tin tiêu cực gì mà các quan chức an ninh có được về ông Kushner để khiến họ đề xuất không cho phép ông ấy tiếp cận những bí mật nhạy cảm nhất của đất nước chúng ta,” ông Cummings viết trong thư.

Ủy ban Giám sát Hạ viện đã mở cuộc điều tra hôm 23/1. Ông Cummings cho biết sau đó ông và các nhân viên của ông đã viết thư và nói chuyện với các quan chức Nhà Trắng nhiều lần về việc cung cấp hồ sơ và nhân chứng nhưng không được đáp ứng.

Quy chế tiếp cận an ninh tạm thời của ông Kushner đã bị ông Kelly thu hồi vào tháng 2 năm 2018 cùng với các quan chức khác cũng được tiếp cận an ninh tạm thời như là một phần của các biện pháp siết chặt an ninh sau khi Thư ký Nhà Trắng Rob Porter bị sa thải vì hai người vợ cũ của ông cáo buộc ông bạo hành gia đình.

Ông Cummings cho biết ông đã đưa cho Nhà Trắng bản mô tả chi tiết về những lạm dụng quyền tiếp cận an ninh của ít nhất chín quan chức Nhà Trắng cấp cao bao gồm Kushner cùng với các cựu cũng các đương kim cố vấn an ninh quốc gia.

Lá thư này cũng có bản ghi lại nội dụng một cuộc phỏng vấn ông Trump vào ngày 31/1 mà khi đó ông Trump bác bỏ việc ra lệnh cho ông Kelly bất chấp sự phản đối của các quan chức an ninh để cấp quyền tiếp cận an ninh cho Kushner. Ông Trump nói rằng ông không nghĩ ông có quyền vượt mặt các quan chức an ninh trên vấn đề này.

Tuy nhiên, cố vấn Nhà Trắng Kellyanne Conway nói trên kênh NBC hôm 1/3 rằng ông Trump đã từng nói ông ‘có quyền tuyệt đối’ để ra lệnh cấp quyền tiếp cận an ninh.