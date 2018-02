Con rể TT Trump mất quyền tiếp cận tình báo tối mật

Con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump và là cố vấn thân cận của ông, Jared Kushner, đã bị mất quyền tiếp cận báo cáo tình báo được canh giữ cẩn mật nhất của Mỹ là Báo cáo Hàng ngày của Tổng thống (PDB), trong bối cảnh Nhà Trắng siết chặt kỷ luật về quyền tiếp cận các bí mật, các quan chức Mỹ nắm rõ vấn đề này nói với Reuters hôm thứ Ba.

Kushner, người vẫn đang làm việc với quyền tiếp cận an ninh tạm thời trong khoảng thời gian một năm, đã không được cho phép tham dự các buổi họp mật mấy tuần qua, các nguồn tin cho biết.

Một quan chức thứ ba, cũng phát biểu với điều kiện ẩn danh, cho biết Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein gần đây đã chuyển thông tin mới cho Luật sư của Nhà Trắng Don McGahn, dẫn tới việc làm chậm lại hoặc đình chỉ hồ sơ xin quyền tiếp cận an ninh của Kushner vốn đang chờ cứu xét. Không rõ thông tin được chuyển đó là gì.

Cũng không rõ liệu quyền tiếp cận của Kushner với các cuộc họp PDB, vốn bắt buộc người tham dự phải có quyền tiếp cận cao hơn cả mức Tối Mật, có được khôi phục hay không.

Kushner, một doanh nhân giàu có ở New York kết hôn với con gái Ivanka của ông Trump, đã không được cấp quyền tiếp cận an ninh toàn diện vì những liên hệ tài chính rộng lớn của anh mất rất nhiều thời gian để kiểm tra. Anh đã nhiều lần điều chỉnh đơn xin cấp quyền tiếp cận an ninh của mình, được gọi là SF-86.

Luật sư của Kushner, Abbe Lowell, nói trong một thông cáo: "Anh Kushner đã làm nhiều hơn những gì được trông đợi ở anh ấy trong quá trình này."

"Thông tin mà tôi có được xác nhận có một chục người hoặc hơn ở cấp độ của anh Kushner mà quá trình cấp quyền tiếp cận an ninh bị đình trệ, rằng chuyện này không phải là bất thường trong một chính quyền mới, rằng những hồ sơ tồn đọng hiện tại đang được giải quyết, và không có mối lo ngại nào được nêu lên về hồ sơ của anh Kushner," ông Lowell nói.

Nhà Trắng dưới quyền ông Trump đang chật vật với vấn đề tiếp cận an ninh kể từ khi tin tức trong tháng này cho hay Thư ký Nhà Trắng Rob Porter làm việc cho Trump một năm với quyền tiếp cận an ninh tạm thời, dù hai người vợ cũ đã cáo buộc ông ta bạo hành. Ông Porter vẫn khẳng định mình vô tội.

Báo cáo Hàng ngày của Tổng thống được phân phát cho một số ít các quan chức cấp cao của Mỹ. Nó bao gồm phân tích tình báo được bảo mật kín kẽ, thông tin về các hoạt động bí mật của CIA và các báo cáo từ các nguồn nhạy cảm nhất của Mỹ hoặc các báo cáo do các cơ quan tình báo liên minh chia sẻ.