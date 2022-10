Giám đốc an ninh mạng của Đức bị sa thải sau tin có quan hệ khả dĩ với Nga

Bộ Nội vụ Đức hôm 18/10 sa thải giám đốc an ninh mạng của Đức và mở cuộc điều tra về hành vi của ông này sau khi báo chí phanh phui ông có thể đã liên lạc với giới an ninh Nga thông qua một công ty tư vấn do ông đồng sáng lập.

Ông Arne Schoenbohm mấy tuần gần đây bị chú ý sau khi một chương trình truyền hình nêu bật mối quan hệ của ông với một công ty tư vấn an ninh mạng được xem là một thành viên, một chi nhánh ở Đức của một công ty Nga do một cựu nhân viên KGB thành lập.

Schoenbohm đồng sáng lập Hội đồng An ninh Mạng Đức để tư vấn cho các công ty và chính quyền về các vấn đề an ninh mạng vào năm 2012 trước khi được bổ nhiệm làm người đứng đầu BSI, cơ quan an ninh thông tin liên bang Đức, bởi Bộ trưởng Nội vụ lúc bấy giờ là Thomas de Maiziere, một người bảo thủ.

Người phát ngôn của Bộ Nội vụ cho biết ông Schoenbohm đã bị cách chức vì các cáo buộc làm tổn hại vĩnh viễn niềm tin của công chúng đối với tính trung lập và không thiên vị của ông với tư cách là chủ tịch cơ quan an ninh mạng quan trọng nhất của Đức.

Ông Schoenbohm nói bản thân ông đã yêu cầu Bộ mở một cuộc điều tra.

“Tôi vẫn chưa rõ Bộ đã kiểm tra những gì và những cáo buộc cụ thể chống lại tôi là gì”, ông nói.

Ông nói với Reuters rằng ông không còn hoạt động trong hội đồng và chỉ có bài phát biểu quan trọng tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập vào tháng 9 như một ngoại lệ sau khi được Bộ Nội vụ bật đèn xanh.

Nhà lập pháp Konstantin von Notz, người đứng đầu ủy ban quốc hội giám sát các cơ quan tình báo Đức, kêu gọi Bộ công bố rõ ràng các cáo buộc chống lại ông Schoenbohm.

Ông nói với tờ Handelsblatt: “Chúng tôi cần sự rõ ràng về việc có hay không hoạt động gián điệp của Nga xung quanh BSI. Chúng tôi không thể cho phép tính toàn vẹn của cơ quan này bị tổn hại thêm.”