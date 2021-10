Chuyên gia: Có thể cộng gộp vaccine nhưng tốt nhất là tiêm cùng một loại

Người dân Mỹ có thể tiêm mũi vaccine tăng cường khác với mũi tiêm ban đầu, nhưng lý tưởng là tiêm cùng loại vaccine nếu được, trưởng cố vấn y khoa của Tòa Bạch Ốc, bác sĩ Anthony Fauci nói.

“Khuyến cáo chung là mũi tăng cường cùng loại với mũi nguyên thuỷ được chích trước đó,” ông Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, trả lời phỏng vấn CNN.

“Tuy nhiên vì lý do này hay lý do khác-có thể có nhiều tình huống khác nhau, do vaccine hiện có hay do lựa chọn cá nhân khác nhau-bạn có thể cộng gộp vaccine,” ông Fauci nói.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 21/10 đề nghị mũi tiêm tăng cường đối với những ai đã chích vaccine Moderna và Johnson & Johnson, và nói rằng người Mỹ có thể chọn mũi tiêm khác với mũi đã chích trước đây.

Các khuyến nghị cũng mở ngỏ cho những người đã chích vaccine J&J có thể tiêm tăng cường bằng vaccine của Pfizer hay Moderna vốn đã chứng tỏ bảo vệ tốt hơn trong những cuộc nghiên cứu khác nhau.

“Hiện bạn có thể phối hợp vaccine này với vaccine khác, nhưng nhìn chung tốt nhất là dùng luôn một loại vaccine đã chích ban đầu,” ông Fauci nói.

Các cuộc nghiên cứu cho thấy liều tăng cường của Pfizer, Moderna và J&J gia tăng bảo vệ chống virus, ông nói.

Dù các vaccine này hiệu nghiệm cao trong việc ngăn ngừa bệnh nặng và tử vong, nhưng một số nhà khoa học của chính phủ gợi ý rằng cần phải tiêm mũi tăng cường để duy trì mức miễn dịch cao, đặc biệt là khi biến thể Delta có thể ‘đột phá’ vaccine, nghĩa là khiến cho người đã tiêm chủng đầy đủ vẫn bị nhiễm COVID.