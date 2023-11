Các nhà bán lẻ tung các chương trình giảm giá lớn hơn vào Thứ Sáu Đen để thu hút người mua

Người mua sắm săn lùng các ưu đãi lớn đã chật kín các trung tâm mua sắm vào Thứ Sáu Đen khi các nhà bán lẻ tăng cường giảm giá và đưa ra các ưu đãi khác để lôi kéo những khách hàng do dự đang phải siết chặt chi tiêu hơn trong năm nay.

Người tiêu dùng đang phải chịu áp lực khi số tiền tiết kiệm của họ giảm dần và nợ thẻ tín dụng ngày càng tăng. Mặc dù họ đã phần nào nhẹ nhõm nhờ giảm bớt lạm phát, nhưng nhiều hàng hóa và dịch vụ như thịt và tiền thuê nhà vẫn cao hơn nhiều so với ba năm trước.

Bà Yvonne Carey, 72 tuổi, là một trong những người mua sắm đầu tiên tại cửa hàng Macy's tại Quảng trường Herald ở Manhattan, nơi bà mua được đôi dép Michael Kors và bốt Ugg giảm giá cho mình. Nhưng bà Carey dự định sẽ duy trì ngân sách 1.000 đô la như năm ngoái khi mua quà cho sáu đứa cháu và chồng bà.

Bà Carey nói: “Giá như điên cuồng đối với mọi thứ thực phẩm, quần áo.”

Nhiều nhà bán lẻ đã đặt ít hàng hơn cho mùa nghỉ lễ này và đẩy doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ lễ vào tháng 10 sớm hơn năm ngoái để giúp người mua hàng dàn trải chi tiêu. Xu hướng mua sắm sớm tăng tốc trong thời kỳ đại dịch khi mạng lưới cung ứng tắc nghẽn vào năm 2021 khiến mọi người mua hàng sớm. Nhưng năm nay, các nhà bán lẻ cho biết nhiều người mua sắm đang tập trung vào các đợt giảm giá và chờ đợi đến phút cuối cùng.

Tại cửa hàng Macy’s ở Quảng trường Herald, người mua hàng bắt đầu đổ xô đến ngay sau khi cửa mở lúc 6 giờ sáng, nhận được mức giảm giá từ 40% đến 50% cho bốt, giày và túi xách. Trang sức bằng kim cương được giảm giá 60%.

Giám đốc điều hành Macy’s Jeff Gennette nói với hãng tin AP rằng đám đông tại Quảng trường Herald và các địa điểm khác lớn hơn năm ngoái, mặc dù ông từ chối đưa ra số liệu.

Trước sự cạnh tranh từ du lịch và nhà hàng, Macy’s đẩy mạnh hoạt động mua sắm trải nghiệm trong mùa này. Tại Quảng trường Herald, cửa hàng Công chúa Disney đã tăng cường thực tế ảo cho phép trẻ em "thử nghiệm ảo" khi bước vào một trong những bộ váy công chúa.

“Khách hàng đang chịu áp lực. Bạn thấy điều này với những gì đang diễn ra trong mảng hàng hoá sang trọng. Điều đó đang xảy ra trong thời gian gần đây”, ông Gennette nói và nói thêm rằng người mua sắm ở mọi mức thu nhập “suy nghĩ nhiều hơn về cách họ chi tiêu ngân sách của mình”.

Best Buy cho biết họ đang đẩy mạnh thêm nhiều mặt hàng bán theo chương trình “giá tối thiểu” - OPP, trong khi Kohl's đơn giản hóa các giao dịch của mình, quảng bá các mặt hàng dưới một mức giá nhất định như 25 đô la tại các cửa hàng của hệ thống.

Target nói người mua hàng đang chờ đợi lâu hơn để mua sắm. Trong khi người tiêu dùng tỏ ra kiên nhẫn, Giám đốc điều hành của Target, Brian Cornell, nói với các nhà phân tích vào tuần trước rằng “sự không chắc chắn, thận trọng và quản lý ngân sách là ưu tiên hàng đầu”.

Đã qua rồi những ngày Thứ Sáu Đen của nhiều năm trước, khi khách hàng phải xếp hàng hàng giờ vào lúc nửa đêm hoặc những cuộc ẩu đả nổ ra vì những mặt hàng có nhu cầu cao. Tuy nhiên, mua sắm vào ngày Thứ Sáu Đen vẫn là một truyền thống được nhiều người yêu thích. Cửa hàng Macy’s ở Quảng trường Herald đông nghẹt người vào giữa buổi sáng.

Bà Lisa Brooks, 45 tuổi, một y tá ở Bronx, người đã đến Macy's sớm để tìm nước hoa, vớ và các vật dụng khác cho bà và mẹ, nói: "Tôi thích làm việc đó. Tôi thức cả đêm chỉ để chờ ngày này".

Ông Samuel Alvez, 44 tuổi và vợ đi mua sắm trực tiếp vào Thứ Sáu Đen lần đầu tiên sau nhiều năm. Tại một cửa hàng Walmart ở Germantown, Maryland, hai ông bà đã mua hai màn hình máy tính và một nồi áp suất nhưng ông Alvez cho biết rất thất vọng vì đợt giảm giá này.

Ông nói: “Ngày trước, họ có những ưu đãi tốt trong các cửa hàng.” “Bây giờ chúng ta không còn thấy điều đó nữa.”

Tại châu Âu, Liên minh toàn cầu UNI cho biết đã tổ chức các cuộc đình công và biểu tình “Bắt Amazon Trả Giá” (Make Amazon Pay) tại 30 quốc gia vào ngày mua sắm bận rộn nhất trong năm, năm thứ tư của chiến dịch Thứ Sáu Đen chống công ty khổng lồ bán lẻ trực tuyến. Công đoàn GMB cho biết hơn 1.000 công nhân đã biểu tình bên ngoài nhà kho của Amazon ở Coventry, một thành phố phía tây bắc London, trong một cuộc tranh chấp kéo dài về vấn đề tiền lương. Amazon cho biết cuộc đình công sẽ không ảnh hưởng tới khách hàng.

Theo Adobe Analytics, chuyên theo dõi chi tiêu trực tuyến, người tiêu dùng đã chi 5,6 tỷ đô la vào Ngày Lễ Tạ ơn, khi hầu hết các cửa hàng lớn như Macy’s và Kohl's đóng cửa và người mua sắm tập trung vào mua sắm trực tuyến. Con số này tăng 5,5% so với một năm trước. Trong 23 ngày đầu tiên của tháng 11, người tiêu dùng đã chi 76,7 tỷ đô la trực tuyến, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Adobe cho biết doanh số bán hàng trực tuyến trong ngày Thứ Sáu Đen dự kiến sẽ mang lại 9,6 tỷ dô la, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia, tập đoàn thương mại bán lẻ lớn nhất nước, kỳ vọng người mua sắm sẽ chi tiêu nhiều hơn trong năm nay so với năm ngoái, nhưng tốc độ của họ sẽ chậm lại do mọi bất ổn kinh tế.

Tập đoàn này đã dự báo doanh số bán hàng trong kỳ nghỉ lễ ở Mỹ sẽ tăng 3% đến 4% từ tháng 11 đến tháng 12, so với mức tăng trưởng 5,4% của một năm trước. Tốc độ phù hợp với mức trung bình hàng năm tăng 3,6% từ năm 2010 đến năm 2019 trước đại dịch. Người Mỹ tăng cường chi tiêu trong thời kỳ đại dịch, với tiền trong túi từ ngân phiếu cứu trợ liên bang và không biết đi đâu trong thời gian phong tỏa.

Theo Adobe, giảm giá trực tuyến sẽ tốt hơn so với một năm trước, đặc biệt đối với đồ chơi, đồ điện tử và quần áo. Adobe dự đoán đồ chơi sẽ được giảm giá trung bình 35%, so với 22% một năm trước, trong khi đồ điện tử sẽ giảm 30%, so với mức 27% của năm ngoái. Ở mặt hàng quần áo, người mua hàng sẽ được giảm giá trung bình 25%, so với mức 19% của năm ngoái.

Các nhà phân tích coi ngày cuối tuần Thứ Sáu Đen kéo dài 5 ngày - bao gồm Thứ Hai sau kỳ nghỉ lễ được gọi là Thứ Hai Điện Tử - là thước đo quan trọng về mức độ sẵn lòng chi tiêu của người mua hàng. Theo Sensormatic Solutions, một công ty theo dõi lưu lượng cửa hàng, Thứ Sáu Đen được dự đoán sẽ một lần nữa là ngày mua sắm bận rộn nhất trong năm.

Ông Marshal Cohen, cố vấn trưởng bán lẻ tại Circana, một công ty nghiên cứu thị trường, người đã đến thăm 11 trung tâm mua sắm khác nhau ở Nam Florida vào thứ Sáu nói: “Các cửa hàng đang ồn ào nhưng không khích động”. Ông cho biết người mua hàng đang bám sát danh sách của họ và có vẻ không hào hứng với những đợt giảm giá. ​