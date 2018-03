Xả súng tại trường học Maryland: nhiều người bị bắn, chưa rõ tình trạng ra sao

Nhiều người đã bị bắn tại một trường trung học ở bang Maryland, Hoa Kỳ, truyền thông địa phương dẫn lời các giới chức xác nhận rằng khuôn viên nhà trường đang trong tình trạng 'nội bất xuất, ngoại bất nhập', nhưng nhà chức trách “đã kiểm soát được tình hình”, theo hãng tin Reuters.

Đài ABC dẫn lời cảnh sát trưởng quận St. Mary cho hay nhiều người đã bị bắn, tình trạng của họ chưa rõ ra sao. Nhưng tin mới nhận được cho hay có 3 người bị thương, kể cả nghi can nổ súng.

Vụ nổ xảy ra tại Trường Trung học Great Mills ở quận St. Mary. Trên trang Twitter, cô Mollie Davis cho biết cô là một học sinh tại nhà trường, cô viết:

“Xin cầu nguyện cho chúng tôi. Có một tiếng động lớn và mọi người bắt đầu la hét rồi tháo chạy.”

Đây là vụ bạo động mới nhất trong một loạt vụ xả súng tại các trường học và đại học Mỹ, xảy ra chỉ hơn một tháng sau khi 17 học sinh và giáo viên bị giết chết trong một vụ xả súng bừa bãi tại một trung học ở Florida.

Văn phòng cảnh sát trưởng xác nhận tin này và dùng trang Twitter, kêu gọi các phụ huynh đừng tới gần ngôi trường.

Các nhân viên FBI và nhân viên của Cơ quan Quản lý rượu, thuốc lá, súng và chất nổ đang trên đường tới hiện trường.

Great Mills là một thị trấn nằm về hướng Nam, cách thủ đô Washington DC khoảng 113 km.

“Chúng tôi đang ở đây, sẵn sàng hỗ trợ các bạn, các học sinh của trường Great Mills. Cùng nhau, chúng ta sẽ có thể ngăn chặn việc này xảy ra thêm lần nữa.”

Vụ nổ xảy ra giữa lúc đang dấy lên một cuộc tranh luận trên toàn quốc về các vụ xả súng tại các trường học trên khắp Hoa Kỳ, tiếp theo sau vụ nổ súng tại Trường Trung học Marjory Stoneman Douglas hôm 14/2 vừa rồi. Đây là vụ xả súng bừa bãi tại một ngôi trường gây nhiều chết chóc nhất.

Cô Emma Gonzales, một học sinh của Trường Stoneman Douglas, viết trên Twitter: “Chúng tôi đang ở đây, sẵn sàng hỗ trợ các bạn, các học sinh của trường Great Mills. Cùng nhau, chúng ta sẽ có thể ngăn chặn việc này xảy ra thêm lần nữa.”

Vụ xả súng xảy ra 4 ngày trước cuộc tuần hành “March for our Lives- Tuần hành vì Mạng sống của chúng ta” do các học sinh sống sót trong vụ nổ súng ở Florida tổ chức để vận động các nhà lập pháp hãy thông qua các luật kiểm soát súng ống chặt chẽ hơn.

Thống đốc bang Maryland, Larry Hogan cho biết ông đang theo sát những diễn biến tại trường Great Mills. Thông báo của Thống đốc Hogan viết: “Chúng tôi đang cầu nguyện cho các em học sinh, nhân viên nhà trường và các nhân viên thi hành công lực, những người đầu tiên tới hiện trường.”