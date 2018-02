Nhiều công ty cắt quan hệ với tổ chức vận động súng hùng mạnh của Mỹ

Thêm hai công ty có tiếng khác nữa nói rằng họ đã chấm dứt chương trình tiếp thị với Hiệp hội Súng trường Quốc gia (NRA), vào lúc những người ủng hộ kiểm soát súng gia tăng áp lực đòi các công ty cắt đứt quan hệ với ngành súng ống sau vụ xả súng trường học gây chết người mới đây ở bang Florida.

Các nhà hoạt động đã đăng các kiến nghị lên mạng nêu tên các doanh nghiệp cung cấp các chương trình ưu đãi giảm giá cho các thành viên của NRA, trong một nỗ lực nhằm gây sức ép buộc các công ty cắt quan hệ với tổ chức vận động cho quyền sở hữu súng này.

Delta và United Airlines đều ra thông cáo hôm thứ Bảy cho biết họ đã kết thúc chương trình giảm giá với NRA và sẽ yêu cầu tổ chức này xóa tên công ty của họ khỏi website của NRA.

Hôm thứ Sáu, các công ty chấm dứt chương trình giảm giá của họ với các thành viên NRA bao gồm công ty bảo hiểm MetLife, công ty cho thuê xe Hertz, và Symantec Corp., công ty phần mềm sản xuất công nghệ Norton Antivirus.

Những bước đi này này diễn ra sau khi một số công ty khác cắt đứt quan hệ với NRA trước đó trong tuần này, bao gồm công ty cho thuê xe hơi Enterprise, ngân hàng First National Bank of Omaha, các khách sạn Wyndham Hotels và Best Western.

NRA là một trong những tổ chức vận động cho quyền sở hữu súng hùng mạnh nhất ở Mỹ và có 5 triệu thành viên.

Vụ xả súng tại một trường trung học phổ thông ở bang Florida làm 17 người thiệt mạng đã khơi lên lại cuộc tranh luận toàn quốc về kiểm soát súng.

Các nhà hoạt động kiểm soát súng đã phát động một chiến dịch trên Twitter, sử dụng hashtag #BoycottNRA (Tẩy chay NRA) cũng như sử dụng mạng xã hội để gây áp lực đòi các nền tảng phát video trực tuyến, bao gồm Amazon, loại bỏ kênh video trực tuyến NRATV chuyên phát những chương trình thân thiện với súng do NRA sản xuất.

Hôm thứ Năm, Phó Chủ tịch Điều hành NRA Wayne LaPierre phát biểu trước Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) rằng những người ủng hộ kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn đang lợi dụng vụ xả súng ở Florida.

Được khán giả hoan nghênh nhiệt liệt, ông LaPierre nói: "Không có quyền tự do cá nhân nào lớn hơn quyền được giữ và mang súng, quyền tự vệ và quyền sinh tồn."

Hôm thứ Sáu, Tổng thống Donald Trump tại CPAC nhắc lại lần thứ ba trong tuần này sự cần thiết phải cho giáo viên mang vũ khí được giấu kín để ngăn chặn thêm những vụ xả súng tại các trường học ở Mỹ.

"Đã đến phải làm cho các trường học của chúng ta trở thành mục tiêu khó hơn đối với những kẻ tấn công. Chúng ta không muốn bọn họ trong trường học của chúng ta," ông Trump nói.

Ông Trump cũng đề nghị nâng độ tuổi được phép mua súng trường tấn công từ 18 lên 21, điều mà NRA phản đối.

Trong bài phát biểu của ông tại CPAC, ông Trump nói ông không có ý định chống lại tổ chức hùng mạnh này.

"Họ là bạn của tôi," ông Trump nói về NRA, vốn đã đóng góp hơn 11 triệu đôla cho chiến dịch tranh cử tổng thống của ông vào năm 2016 và đã bỏ ra gần 20 triệu đôla để công kích đối thủ Đảng Dân chủ của ông, Hillary Clinton.

Vụ nổ súng ở Florida vào ngày 14 tháng 2 đã khơi ra một loạt các cuộc tụ tập biểu tình ở Florida, Washington và các nơi khác ở Mỹ nhằm buộc các nhà lãnh đạo cấp địa phương và cấp quốc gia phải hành động để ngăn chặn những cuộc tấn công như vậy.