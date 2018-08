Việt Nam xử hai công dân Mỹ tội ‘lật đổ chính quyền’

Một tòa án ở Sài Gòn hôm 21/8 đã bắt đầu xét xử hai công dân Hoa Kỳ Angel Phan, James Nguyễn và 10 người Việt Nam khác với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” cho rằng những người này là thành viên của tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời” có trụ sở ở Hoa Kỳ.

Hãng tin Đức DPA cho biết hai công dân Mỹ gốc Việt là bà Angel Phan, 62 tuổi, và ông James Nguyễn, 51 tuổi, bị chính quyền Việt Nam cáo buộc là đã tham gia vào tổ chức “khủng bố” do ông Đào Minh Quân đứng đầu.

Anh Tommy Lê ở thành phố San Diego, bang California, con trai của bà Angel Phan cho VOA biết mẹ của anh bị bắt vào ngày 27/4/2017 trong chuyến thăm mẹ già đang hấp hối ở Việt Nam nhưng bất ngờ bị bắt và bị “ghép” vào tội tham gia tổ chức “khủng bố.”

“Phiên tòa bắt đầu từ ngày 21 đến 23 tháng 8. Bà bị phía Việt Nam ghép vào tội tham gia tổ chức khủng bố, bị khởi tố theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Bà bị bắt vào ngày 27/4/2017. Bà được nhân viên Tòa Lãnh sự quán Mỹ vào thăm mỗi tháng, còn chị họ của tôi được vào thăm mỗi hai tuần.”

Bà bị phía Việt Nam ghép vào tội tham gia tổ chức khủng bố, bị khởi tố theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự. Bà bị bắt vào ngày 27/4/2017.

Truyền thông Việt Nam trích cáo trạng cho biết vào cuối tháng 2/2017, bà Angel Phan và ông James Nguyen được tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời cử về Việt Nam để “tập hợp, lôi kéo thành viên thực hiện kế hoạch chống phá dịp lễ 30/4 và 1/5.”

Trang VOV cho biết hai công dân Mỹ đã móc nối với ông Nguyễn Quang Thanh ở tỉnh Quảng Nam, ông Tạ Tấn Lộc ở Sài Gòn, ông Nguyễn Hùng Anh ở Long An… để rải truyền đơn, kêu gọi biểu tình, phản đối công ty Formosa, ủng hộ chế độ Việt Nam Cộng hòa… đồng thời phá rào, đột nhập các cơ quan phát thanh địa phương để chèn sóng phát thanh bài tuyên truyền của Đào Minh Quân.

Anh Tommy nói việc bà Angel Phan bị bắt làm gia đình bất ngờ, vì bà về Việt Nam để thăm mẹ già đang bệnh nặng:

“Sự việc xảy ra gây bất ngờ cho gia đình vì trong chuyến về Việt Nam lần này bà ngoại đang hấp hối nên tôi và mẹ về Việt Nam để thăm ngoại. Mẹ nói sẽ ở lại để xây nhà mồ sẵn cho ngoại. Đùng một cái gia đình báo là không biết mẹ đang ở đâu. Lãnh sự quán Mỹ có can thiệp và liên lạc với phía Việt Nam để tìm hiểu lý do vì sao mẹ bị bắt.”

Báo Dân Trí cho biết Cơ quan điều tra Việt Nam xác định bị cáo James Nguyen đã “thừa nhận hành vi phạm tội” nhưng với thái độ khai báo nhỏ giọt, thiếu thành khẩn, nhất là về mối quan hệ với thành viên tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời ở trong nước.

Trang Soha trích lời cơ quan điều tra của Việt Nam cho biết 12 bị cáo đã lôi kéo được 100 người viết đơn tham gia tổ chức, và đã tiến hành hoạt động “chống phá.”

Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời bị Hà Nội liệt vào loại phản động, khủng bố.

Vào tháng 10/2017, Bộ Công an Việt Nam đã ra lệnh truy nã 7 công dân Hoa Kỳ thuộc tổ chức này, trong đó có ông Đào Minh Quân.

Vào tháng 12/2017, chính quyền Việt Nam đã xét xử 16 người được cho là thuộc tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời với mức án từ 5 năm đến 16 năm tù.

Việt Nam cho rằng chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời từng thực hiện nhiều kế hoạch khủng bố khác nhằm tạo tiếng vang như vụ khủng bố đốt kho xe vi phạm giao thông số 1 của Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; đặt bom xăng ở sân bay Tân Sơn Nhất, quận Tân Bình; và đây nhất tổ chức này đã dùng bom xăng tấn công trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TPHCM.

Trang Dân Trí cho biết phiên tòa do thẩm phán Huỳnh Anh Kiệt, Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TPHCM, làm chủ tọa, sẽ kéo dài đến ngày 23/8, với tình hình an ninh được siết chặt bằng nhiều lớp an ninh.