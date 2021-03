Việt Nam mong Mỹ giúp thành lập 2 trung tâm CDC ở miền Nam, Bắc

Việt Nam vừa bày tỏ mong muốn được Hoa Kỳ giúp đỡ trong kế hoạch thành lập hai Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Trung ương ở hai khu vực miền Nam và miền Bắc để đáp ứng tốt và nhanh hơn nữa với các dịch bệnh có thể xảy ra trong tương lai.

“Chúng tôi mong muốn CDC Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình thiết lập các CDC Trung ương này cả về vấn đề tài chính và kỹ thuật”, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói trong buổi làm việc với ông John MacArthur, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ), và ông Mathew Moore, Quyền giám đốc quốc gia của CDC Hoa Kỳ tại Việt Nam, vào chiều 29/3, theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam.

Sau khi chúc mừng ông John MacArthur được bổ nhiệm làm Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói Việt Nam ủng hộ các vấn đề mà CDC Hoa Kỳ nêu ra ở Đông Nam Á, đặc biệt là vấn đề an ninh y tế. Theo ông, đây là vấn đề rất quan trọng và là một trong những ưu tiên trong các chương trình hành động của chính phủ Việt Nam.

“Chúng tôi xác định an ninh y tế không chỉ là vấn đề sức khoẻ mà còn liên quan đến sự phát triển kinh tế xã hội, sự ổn định về an ninh, an toàn trật tự xã hội. Đại dịch COVID-19 vừa qua thể hiện rất rõ vấn đề an ninh y tế có liên quan chặt chẽ với an ninh toàn cầu”- trang tin của Bộ Y tế dẫn lời ông Nguyễn Thanh Long nói.

Đáp lại, phía Hoa Kỳ cho biết đã phân bổ 2,3 triệu USD cho các hoạt động với Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Khám chữa bệnh và 4 Viện đầu ngành của Việt Nam. Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ cũng đưa ra cam kết tài trợ 4 tỷ USD trong cơ chế vắc-xin COVAX để giúp người dân thế giới có thể tiếp cận vắc-xin nhiều hơn.

Hoa Kỳ cũng đang thúc đẩy sản xuất 1 tỷ liều vắc xin phòng COVID-19 tại Ấn Độ để đáp ứng mục tiêu miễn dịch toàn cầu với Covid-19.

Các giới chức Hoa Kỳ cũng ca ngợi những nỗ lực của Việt Nam trong việc đối phó và giải quyết đại dịch Covid-19.

Tại buổi họp, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng gửi lời cảm ơn tới chính phủ Hoa Kỳ và CDC Hoa Kỳ đã giúp đỡ Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Văn phòng CDC Hoa Kỳ tại Đông Nam Á hỗ trợ cho khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam, có thể tiếp cận nguồn vắc-xin của Hoa Kỳ.

Tính đến ngày 30/3, gần 46.500 nhân viên tuyến đầu của Việt Nam đã được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 AstraZeneca. Bộ Y tế Việt Nam cho biết Bộ này đang đàm phán với các nhà sản xuất vắc-xin của Mỹ, trong đó có Pfizer, để mua vắc xin nhằm đáp ứng nhu cầu khoảng 150 triệu liều để tiêm chủng cho người dân.