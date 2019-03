Trump can thiệp để con gái và con rể được tiếp cận thông tin tối mật 

Tổng thống Donald Trump gây áp lực với Chánh Văn phòng Toà Bạch Ốc lúc đó, là ông John Kelly, và Cố vấn pháp lý Don McGahn để con gái ông, Ivanka Trump, cũng là cố vấn cấp cao tại Toà Bạch Ốc, được quyền tiếp cận thông tin và tài liệu tối mật, bất chấp những lời khuyên của các quan chức này, 3 nguồn tin hiểu biết cho CNN biết.

Chiến dịch gây áp lực của tổng thống đòi cho bằng được để con gái và con rể Jared Kushner, chồng của Ivanka, được cấp quyền tiếp cận tài liệu tối mật đã gây bất bình cho các quan chức tại Cánh Tây Toà Bạch Ốc, theo CNN.

Trong khi về mặt pháp lý, Tổng thống Trump có quyền cấp quy chế an ninh tối cao cho một giới chức Toà Bạch Ốc, hầu hết các trường hợp đều do văn phòng an ninh nhân sự của Nhà Trắng quyết định, sau khi Cơ quan Điều tra Liên Bang Hoa Kỳ (FBI) tiến hành kiểm tra lý lịch.

Nhưng sau khi văn phòng nhân sự TBO nêu ra những lo ngại, ông Trump vẫn thúc ép hai ông Kelly và McGahn phải ra quyết định cấp quyền an ninh tối cao cho con gái và con rể, để che giấu việc ông can thiệp vào tiến trình làm quyết định để có lợi cho các thành viên gia đình ông, theo các nguồn tin nói với CNN.

Sau khi cả ông Kelly lẫn ông McGahn nhất định từ chối, ông Trump mới tự mình cấp quyền an ninh tối cao cho con gái và con rể.

Các chi tiết này được công bố ngay sau khi báo New York Times cho biết Tổng thống Trump ra lệnh cho ông Kelly cấp quy chế an ninh để con rể Kushner tiếp cận tài liệu tối mật bất chấp khuyến cáo của các quan chức tình báo Mỹ. Tổng thống Trump tuyên bố ông không có bất kỳ vai trò nào trong việc con rể ông nhận được quyền tiếp cận tài liệu tối mật.

Tiết lộ mới nhất cũng mâu thuẫn với phát biểu của Ivanka Trump, phủ nhận với ABC News ba tuần trước, nói rằng cha cô "không có liên quan" đến tiến trình cấp quyền an ninh tối cao cho cô hay chồng cô, Jared Kushner.

Một số nguồn tin nói với CNN rằng có khả năng Ivanka không biết về những cảnh báo được đưa ra trong quá trình kiểm tra lý lịch của mình, cũng như vai trò của Tổng thống Trump trong việc này. Theo một nguồn tin hiểu biết về quy trình kiểm tra lý lịch của cô, Ivanka "không tìm kiếm, và cũng không có cố vấn bên ngoài liên quan đến quy trình kiểm tra lý lịch của cô vì không có vấn đề nào được nêu ra." Một nguồn tin khác nói thêm rằng cô đã được các quan chức thông báo là cô đã được cấp quy chế an ninh tối cao.

Quyền tiếp cận an ninh tối mật của Kushner bị hạ cấp hồi tháng Hai năm 2018 sau khi Chánh Văn phòng Toà Bạch Ốc John Kelly đề ra những thay đổi mới đối với hệ thống cấp quy chế an ninh bởi vì một nhân viên cấp cao của Cánh Tây Toà Bạch Ốc được cấp quy chế tối cao bị vợ cũ cáo buộc về tội bạo hành gia đình.

Các trợ lý, những người trước đây đã được tạm thời tiếp cận “các thông tin tối mật/bí mật hàng đầu," thấy quyền truy cập của họ bị hạ cấp thành quyền tiếp cận thông tin "bí mật", một phân loại cho các tài liệu ít nhạy cảm hơn.

Trong những tháng sau khi quyền truy cập của Kushner bị hạ cấp, Tổng thống Trump tăng áp lực với các trợ lý vì đã ngăn cản, không cho con gái và con rể được tiếp cận thông tin tối mật.

Ông Trump nói ông không thấy vấn đề nào trong việc cấp cho Ivanka và Kushner quyền an ninh tối cao, vì có phần chắc, họ sẽ về lại New York trong những tháng tới.

Các nguồn tin nói với CNN rằng, hiện tại không thấy có dấu hiệu nào cho thấy Ivanka và Kushner sẽ rời khỏi Cánh Tây của Nhà Trắng.

Khi được yêu cầu bình luận về thông tin này, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders nói: "Chúng tôi không bình luận về quyền tiếp cận an ninh."

Bà Sanders nói thêm: "Chúng tôi không thể trả lời các nguồn tin ẩn danh", phát ngôn viên Nhà Trắng nói thêm.

CNN không tiếp cận được với ông Kelly để xin bình luận. Ông McGahn từ chối bình luận về những thông tin trên.

Vì Ivanka và Kushner là vợ chồng, những lo ngại được nêu lên trong tiến trình điều tra an ninh của một người có thể cản trở hoặc cản trở quyền tiếp cận tài liệu tối mật của cả hai.

Vào thời điểm đó, cặp vợ chồng này nói với các cộng sự rằng họ tin rằng ông Kelly đang ngăn cản họ có được quy chế miễn trừ vì ông ta không cảm thấy mình thuộc về văn phòng Cánh Tây.

Tổng thống đã gây sức ép mạnh hơn để con rể của được tiếp cận thông tin tối mật vì trách nhiệm rộng lớn hơn của Kushner, bao gồm đề xuất hòa bình cho Trung Đông, và bởi vì Kushner bị săm soi kỹ lưỡng hơn nếu không được cấp quyền an ninh tối cao. Trách nhiệm công việc của con gái ông không yêu cầu quyền tiếp cận tin tối mật, mặc dù Ivanka là cố vấn cấp cao thường xuyên có mặt trong các cuộc họp với các quan chức cấp cao khác, nên cô vẫn được tiếp cận các thông tin nhạy cảm.

Nhà Trắng hôm 5/3 từ chối yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Elijah Cummings, thành viên đảng Dân chủ đại diện bang Maryland, đòi các tài liệu liên quan đến quá trình cấp quyền tiếp cận an ninh. Cố vấn pháp lý của Nhà Trắng Pat Cipollone nói yêu cầu của ủy ban "không có căn cứ pháp lý, rõ ràng là hấp tấp và hàm ý là có vi phạm trong quy trình này theo hiến pháp."

CNN nói lời khước từ của Nhà Trắng làm tăng khả năng Hạ Viện sẽ phải ra lệnh cho các quan chức liên quan phải ra giải trình trước Hạ viện.