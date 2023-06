Triều Tiên quyết sẽ phóng thêm các vệ tinh do thám

Bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên, khẳng định vệ tinh do thám quân sự của Bình Nhưỡng sẽ sớm đi vào quỹ đạo và tuyên bố sẽ tăng cường các nỗ lực do thám quân sự, truyền thông nhà nước KCNA đưa tin hôm 1/6.

“Kẻ thù sợ nhất là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tiếp cận với các phương tiện do thám và phương tiện thông tin tuyệt hảo bao gồm cả vệ tinh do thám và do đó, chúng tôi nhận thức được rằng chúng tôi nên nỗ lực hơn nữa để phát triển các phương tiện do thám”, bà Kim tuyên bố.

Phát biểu này được đưa ra sau vụ phóng vệ tinh của Bình Nhưỡng hôm 31/5 thất bại.

Cùng ngày 31/5, một số quốc gia nói với một cơ quan của Liên hiệp quốc rằng các vụ thử phi đạn của Triều Tiên đang gây nguy hiểm cho sự an toàn của hàng hải thương mại trên các tuyến đường biển bận rộn ở Đông Bắc Á.

Vụ phóng vệ tinh lần thứ sáu của Triều Tiên hôm 31/5 đã thất bại nhưng nó vẫn dẫn đến cảnh báo khẩn cấp và cảnh báo sơ tán ở một số vùng của Hàn Quốc và Nhật Bản.

Một nghị quyết được đa số hơn 100 quốc gia tham gia ủy ban an ninh của Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thông qua, “mạnh mẽ” lên án các vụ thử phi đạn này “đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn của những người đi biển và vận chuyển quốc tế.”

Triều Tiên đã bác bỏ nghị quyết và một tài liệu do các quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản đệ trình. Đáp lại, nước này nói rằng các vụ thử phi đạn “cấu thành các biện pháp tự vệ thường xuyên và có kế hoạch được thực hiện bởi một quốc gia có chủ quyền để bảo vệ an ninh quốc gia.”

“(Triều Tiên) không trong vị thế có thể đưa ra thông báo trước về các cuộc tập trận và các biện pháp tự vệ của mình”, nước này nói một bản đệ trình đưa lên ủy ban IMO.

Triều Tiên nói thêm rằng các vụ phóng phi đạn “dựa trên tính toán khoa học chính xác và xem xét điểm va chạm cũng như lộ trình của các tàu di chuyển trong vùng biển”.