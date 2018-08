Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump giảm mạnh

Tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên đến mức 60%, theo một cuộc thăm dò dư luận do Washington Post-ABC News tiến hành.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy số đông người dân Mỹ ủng hộ cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt về khả năng thông đồng từ Ban vận động tranh cử của ông Trump với Nga và cho rằng Tổng thống không nên sa thải Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions.

Gần phân nửa người dân Mỹ, tức 49%, cho rằng Quốc hội nên bắt đầu quy trình luận tội để truất phế ông Trump trong khi 46% không đồng tình với ý kiến này.

Một tỷ lệ đa số mong manh người dân Mỹ - 53% - nói rằng họ nghĩ ông Trump đang tìm cách can thiệp vào cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller và sự can thiệp này có thể được xem là cản trở công lý trong khi 35% nói rằng họ không nghĩ ông Trump đang tìm cách can thiệp.

Trên tổng thể, có 60% người dân Mỹ không tán thành kết quả làm việc của ông Trump và chỉ có 36% tán thành. Mức độ không ủng hộ đã tăng lên so với cuộc khảo sát hồi tháng Tư cũng do hai cơ quan truyền thông này tiến hành. Khi đó tỷ lệ không ủng hộ so với tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 56/40.

Cuộc thăm dò này được thực hiện từ ngày 26 đến 29/8, tức là trong tuần lễ sau khi cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump là ông Paul Manafort đã bị buộc tội gian lận ngân hàng và trốn thuế và cựu luật sư riêng của ông Trump, ông Michael Cohen, nhận tội và liên đới tổng thống trong vụ trả tiền bất hợp pháp nhằm bịt miệng các phụ nữ có quan hệ tình dục ngoài luồng với ông Trump.

Ông Trump đang tìm cách tập hợp sự ủng hộ cho các ứng viên Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới bằng cách ca ngợi những thành tích kinh tế của chính quyền ông. Cuộc thăm dò này cho thấy mặc dù tỷ lệ không được lòng dân của ông Trump ở mức cao nhưng trong lĩnh vực kinh tế ông được đánh giá tốt hơn với 45% ủng hộ cách điều hành kinh tế của ông trong khi 47% không ủng hộ.

Nếu tính trên bình diện đảng phái, sắc tộc và giới tính thì trong khi 78% cử tri Cộng hòa tán thành thành tích của ông Trump thì có đến 93% cử tri Dân chủ và 59% cử tri độc lập phản đối ông. Số đàn ông ủng hộ Trump nhiều hơn phụ nữ và trong khi 45% người da trắng đứng về phía ông thì trong các sắc dân thuộc các màu da khác tỷ lệ này chỉ là 19%.

Ông Cohen đã khai trước tòa hồi tuần trước rằng ông Trump khi còn là ứng viên Tổng thống đã chỉ thị cho ông trả tiền cho hai phụ nữ để buộc họ giữ mồm giữ miệng về mối quan hệ tình ái với ông Trump.

Cuộc thăm dò cho thấy 61% người dân Mỹ nghĩ rằng nếu điều này là sự thật thì ông Trump đã phạm tội trong khi 31% nói ông không phạm tội.

Đảng Dân chủ đang hy vọng giành lại một hoặc cả hai viện Quốc hội vào cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới. Nếu họ làm được thì các lãnh đạo Đảng Dân chủ sẽ đối mặt với sức ép quyết liệt từ các cử tri của họ đòi sử dụng quyền của Quốc hội để điều tra những hành vi sai trái của Tổng thống Trump và chính quyền của ông và bắt đầu quá trình luận tội Tổng thống.

Trên vấn đề này, trong khi 75% cử tri Dân chủ cho rằng Quốc hội nên luận tội Tổng thống thì có đến 82% cử tri Cộng hòa không đồng tình. Tỷ lệ này trong số các cử tri độc lập là 49 ủng hộ và 46% không ủng hộ luận tội.