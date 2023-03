Những quốc gia đã cấm TikTok

Ngày càng có nhiều quốc gia ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á-Thái Bình Dương cấm ứng dụng chia sẻ video phổ biến TikTok khỏi các thiết bị của chính phủ do lo ngại về quyền riêng tư và an ninh mạng gia tăng. Một số nước đã cấm hoàn toàn ứng dụng này.

Giám đốc điều hành của công ty, ngày 23/3, đã phải đối mặt với những chất vấn gay gắt từ các nhà lập pháp Hoa Kỳ. TikTok, thuộc sở hữu của công ty công nghệ Trung Quốc Bytedance, từ lâu đã khẳng định rằng họ không chia sẻ dữ liệu với chính phủ Trung Quốc.

Công ty chỉ ra một dự án mà họ đang thực hiện để lưu trữ dữ liệu người dùng Mỹ tại Hoa Kỳ, dự án mà họ cho biết sẽ đưa nó ra khỏi tầm với của Trung Quốc. Công ty cũng bác bỏ các cáo buộc rằng công ty thu thập nhiều dữ liệu người dùng hơn các công ty truyền thông xã hội khác và khẳng định rằng công ty được điều hành độc lập bởi chính ban quản lý của công ty.

Nhưng nhiều chính phủ vẫn thận trọng về nền tảng này và mối quan hệ của nó với Trung Quốc. Dưới đây là những nơi đã thực hiện lệnh cấm một phần hoặc toàn bộ TikTok:

Afghanistan

Lãnh đạo Taliban của Afghanistan đã cấm TikTok và trò chơi PUBG vào năm 2022 với lý do bảo vệ những người trẻ tuổi khỏi “lầm đường lạc lối”.

Bỉ

Bỉ tạm thời cấm TikTok khỏi các thiết bị do chính phủ liên bang sở hữu hoặc trả tiền, với lý do lo ngại về an ninh mạng, quyền riêng tư và thông tin sai lệch. Thủ tướng Alexander de Croo nói lệnh cấm kéo dài 6 tháng dựa trên các cảnh báo từ cơ quan an ninh nhà nước và trung tâm an ninh mạng của cơ quan này.

Canada

Canada tuyên bố các thiết bị do chính phủ cấp không được sử dụng TikTok, nói rằng nó gây ra rủi ro “không thể chấp nhận được” đối với quyền riêng tư và an ninh. Nhân viên cũng sẽ bị chặn tải xuống ứng dụng này trong tương lai.

Đan Mạch

Bộ Quốc phòng Đan Mạch đã cấm nhân viên của mình có TikTok trên điện thoại làm việc, đồng thời yêu cầu những nhân viên đã cài đặt ứng dụng này xóa ứng dụng khỏi thiết bị càng sớm càng tốt. Bộ cho biết lý do của lệnh cấm bao gồm cả “những cân nhắc nghiêm trọng về an ninh” cũng như “nhu cầu sử dụng ứng dụng rất hạn chế liên quan đến công việc”.

Liên hiệp châu Âu

Nghị viện châu Âu, Ủy ban châu Âu và Hội đồng EU, ba tổ chức chính của khối gồm 27 thành viên, đã áp đặt lệnh cấm TikTok trên các thiết bị của nhân viên. Theo lệnh cấm của Nghị viện Châu Âu, có hiệu lực vào 20/3, các nhà lập pháp và nhân viên cũng được khuyên nên xóa ứng dụng TikTok khỏi thiết bị cá nhân của họ.

Ấn Độ

Ấn Độ đã áp đặt lệnh cấm trên toàn quốc đối với TikTok và hàng chục ứng dụng khác của Trung Quốc, bao gồm cả ứng dụng nhắn tin WeChat, vào năm 2020 do lo ngại về quyền riêng tư và an ninh. Lệnh cấm được đưa ra ngay sau cuộc đụng độ giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc tại biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Các công ty được cho cơ hội trả lời chất vấn liên quan các yêu cầu về quyền riêng tư và an ninh nhưng lệnh cấm có hiệu lực vĩnh viễn vào tháng 1 năm 2021.

New Zealand

Các nhà lập pháp ở New Zealand và nhân viên tại Quốc hội sẽ bị cấm cài đặt ứng dụng TikTok trên điện thoại cơ quan của họ, theo lời khuyên từ các chuyên gia an ninh mạng của chính phủ. Theo lệnh cấm có hiệu lực vào cuối tháng 3, ứng dụng sẽ bị xóa khỏi tất cả các thiết bị có quyền truy cập vào mạng quốc hội, mặc dù các quan chức có thể sắp xếp đặc biệt cho bất kỳ ai cần TikTok để thực hiện các nghĩa vụ dân chủ của họ.

Na Uy

Quốc hội Na Uy hôm 13/3 đã cấm Tiktok trên các thiết bị làm việc, sau khi Bộ Tư pháp nước này cảnh báo không nên cài đặt ứng dụng này trên điện thoại cấp cho nhân viên chính phủ. Chủ tịch Quốc hội nói TikTok không nên có trên các thiết bị có quyền truy cập vào hệ thống của quốc hội và phải bị xóa càng nhanh càng tốt. Thủ đô Oslo của đất nước và thành phố lớn thứ hai Bergen cũng kêu gọi nhân viên thành phố xóa TikTok khỏi điện thoại cơ quan của họ.

Pakistan

Chính quyền Pakistan đã tạm thời cấm TikTok ít nhất bốn lần kể từ tháng 10 năm 2020, với lý do lo ngại rằng ứng dụng này quảng bá nội dung trái đạo đức.

Đài Loan

Vào tháng 12 năm 2022, Đài Loan đã áp đặt lệnh cấm khu vực công dùng TikTok sau khi FBI cảnh báo rằng TikTok gây ra rủi ro an ninh quốc gia. Các thiết bị của chính phủ, bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính để bàn, không được phép sử dụng phần mềm do Trung Quốc sản xuất, bao gồm các ứng dụng như TikTok, Douyin tương đương của Trung Quốc hoặc Xiaohongshu, một ứng dụng của Trung Quốc có nội dung nói về lối sống.

Vương quốc Anh

Chính quyền Anh vào giữa tháng 3 đã cấm TikTok khỏi điện thoại di động được sử dụng bởi các bộ trưởng và công chức chính phủ có hiệu lực ngay lập tức. Các quan chức cho biết lệnh cấm là một “động thái phòng ngừa” vì lý do an ninh và không áp dụng cho các thiết bị cá nhân. Quốc hội Anh đã tiếp nối điều đó hôm 23/3 bằng cách tuyên bố cấm TikTok khỏi tất cả các thiết bị chính thức và “mạng lưới quốc hội rộng lớn hơn”. Chính phủ Scotland bán tự trị cũng nói vào ngày 23/3 rằng họ đã cấm TikTok khỏi các thiết bị chính thức, có hiệu lực ngay lập tức.

Hoa Kỳ

Hoa Kỳ vào đầu tháng 3 đã cho các cơ quan chính phủ 30 ngày để xóa TikTok khỏi các thiết bị và hệ thống liên bang do lo ngại về an ninh dữ liệu. Lệnh cấm chỉ áp dụng cho các thiết bị của chính phủ, mặc dù một số nhà lập pháp Hoa Kỳ đang ủng hộ lệnh cấm hoàn toàn. Trung Quốc đả kích Hoa Kỳ vì cấm TikTok, mô tả lệnh cấm này là lạm dụng quyền lực nhà nước và đàn áp các công ty từ các quốc gia khác. Hơn một nửa trong số 50 tiểu bang của Hoa Kỳ cũng đã cấm ứng dụng này khỏi các thiết bị chính thức, cũng như Quốc hội và lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.