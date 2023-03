New Zealand cấm TikTok trên các thiết bị dính đến Quốc hội

New Zealand hôm 17/3 cho biết họ sẽ cấm TikTok trên các thiết bị tiếp cận được vào mạng của Quốc hội do lo ngại về an ninh mạng, khiến nước này trở thành quốc gia mới nhất hạn chế sử dụng ứng dụng chia sẻ video này trên các thiết bị chính phủ.



Những lo ngại đã gia tăng trên toàn cầu về khả năng chính phủ Trung Quốc tiếp cận dữ liệu về địa điểm và các liên lạc của người dùng thông qua ByteDance, công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc.

Mức độ của những lo ngại đó càng thể hiện rõ trong tuần này khi chính quyền Biden yêu cầu chủ sở hữu TikTok ở Trung Quốc thoái vốn nếu không ứng dụng này có thể bị Mỹ cấm.



Tại New Zealand, TikTok sẽ bị cấm trên tất cả các thiết bị có quyền truy cập vào mạng của Quốc hội trước khi hết tháng 3.

Ông Rafael Gonzalez-Montero, trưởng điều hành Dịch vụ Quốc hội, cho biết trong email gửi cho Reuters rằng quyết định này được đưa ra sau khi lắng nghe lời khuyên từ các chuyên gia an ninh mạng và các cuộc thảo luận trong chính phủ và với các quốc gia khác.

“Dựa trên thông tin này, chúng tôi đã xác định rằng những rủi ro là không thể chấp nhận được trong môi trường Quốc hội New Zealand hiện tại,” ông nói.

Có thể có đặc cách cho những người phải cần ứng dụng này để làm việc, ông nói thêm.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Chris Hipkins cho biết New Zealand hoạt động khác với các nước khác.

Cả quân đội New Zealand và Bộ Ngoại giao và Thương mại hôm 17/3 nói rằng họ đã thực hiện các lệnh cấm TikTok trên các thiết bị làm việc.

Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng New Zealand viết trong email gửi tới Reuters rằng động thái này là ‘cách phòng ngừa để bảo vệ an toàn và an ninh’ của nhân viên.

TikTok nói họ tin các lệnh cấm gần đây dựa trên ‘những suy nghĩ sai lầm cơ bản’ và có nguyên nhân địa chính trị lớn hơn, đồng thời nói thêm rằng họ đã chi hơn 1,5 tỷ đô la cho các nỗ lực bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt và bác bỏ các cáo buộc gián điệp.



Trả lời câu hỏi về lệnh cấm TikTok, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 17/3 rằng các nước nên ‘ngừng mở rộng quá mức và lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia, đồng thời tạo dựng môi trường công bằng và không phân biệt đối xử cho các công ty từ tất cả các nước’.