Cảnh sát Hong Kong rút khỏi Đại học Bách khoa

Cảnh sát Hong Kong hôm 29/11 đã rút khỏi đống đổ nát trong khuôn viên Đại học Bách khoa vốn đã bị hư hại sau nhiều tuần đụng độ, trong khi các nhà hoạt động dân chủ đã thảo luận trên mạng xã hội để kêu gọi sự ủng hộ cho các cuộc biểu tình nữa vào mỗi cuối tuần.

Các giảng viên cao cấp của Đại học Bách khoa Hong Kong đã đi thăm khuôn viên trường sau khi cảnh sát rời đi, ghé qua căng-tin, vận động trường và kiểm tra các cửa sổ bị vỡ và đống rào chắn bị cháy thành than.

Sau hơn năm tháng biểu tình ngày càng bạo lực, Hong Kong đã tương đối tĩnh lặng kể từ cuộc bầu cử địa phương hôm 24/11 mà khi đó các ứng cử viên thuộc phe dân chủ đã giành chiến thắng áp đảo.

Các nhà hoạt động đang cố gắng giữ nhiệt cho phong trào, sau khi giành được sự ủng hộ từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Sự hậu thuẫn này đã làm cho thế giới quan tâm trở lại tình hình của trung tâm tài chính châu Á và khiến Bắc Kinh đưa ra những cảnh báo gay gắt.

“Nhiều phòng học, phòng thí nghiệm và thư viện đã bị phá hủy. Mặc dù vậy, không có tổn thất nhân mạng. Chúng tôi nhấn mạnh việc giải quyết cuộc khủng hoảng một cách nhân đạo”, hiệu trưởng trường, ông Đằng Cẩm Quang, nói với các phóng viên.

Ông cho biết hơn 1.000 người biểu tình đã rời khỏi trường trong hai tuần qua. Mặc dù chịu thiệt hại rất lớn, ông nói ông tự tin rằng học kỳ tiếp theo sẽ bắt đầu đúng lịch trình.

Bắc Kinh cảnh báo Washington họ sẽ có ‘các biện pháp đáp trả mạnh mẽ’ sau khi ông Trump hôm 27/11 đã ký thành luật dự luật ủng hộ người biểu tình Hong Kong đã được Quốc hội thông qua.

Trong chuyến thăm tới Bangkok hôm 29/11, Đặc khu trưởng Hong Kong, bà Carrie Lam đã cố gắng trấn an chính phủ và các doanh nghiệp Thái Lan rằng Hong Kong vẫn là một trung tâm tài chính hấp dẫn.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ kể từ tháng 6 đã làm rung chuyển thuộc địa cũ của Anh này, có khi đã buộc các doanh nghiệp, cơ quan chính quyền, trường học và thậm chí là sân bay quốc tế phải đóng cửa.

Những người biểu tình có kế hoạch tập trung tại lãnh sự quán Anh lúc 7 giờ tối hôm 29/11 để kêu gọi chính phủ Anh bảo vệ công dân của họ làm việc tại Hong Kong.

Trước đó, một cựu nhân viên lãnh sự quán Anh, ông Simon Cheng, cho biết ông đã bị cảnh sát chìm của Trung Quốc đánh, không cho ông ngủ và xiềng xích ông để nhằm buộc ông cung cấp thông tin về các nhà hoạt động dẫn đầu các cuộc biểu tình.

Áp phích kêu gọi cuộc tập hợp vào ngày 29/11 bao gồm những khẩu hiệu như “Tất cả chúng ta có thể là Simon”. Cheng là một công dân Hong Kong làm việc cho chính phủ Anh trong gần hai năm.

“Tự do đang trong tình thế hiểm nghèo. Hãy bảo vệ tự do bằng tất cả sức lực. Chiến đấu cho tự do. Sát cánh với Hong Kong”, một băng rôn khác ghi.

Các cuộc biểu tình khác được lên kế hoạch cho dịp cuối tuần bao gồm một cuộc tập hợp của học sinh cấp hai, một cuộc tuần hành để phản đối cảnh sát phun hơi cay gần trẻ em và một ‘cuộc tuần hành biết ơn’ tiến đến lãnh sự quán Hoa Kỳ.

Một cuộc tuần hành đã được Mặt trận Nhân quyền Dân sự, nhóm đứng ra tổ chức các cuộc tuần hành với hàng triệu người tham gia vào tháng 6, lên kế hoạch vào ngày 8/12. Cuộc tuần hành này được cho sẽ là ‘thước đo tốt nhất’ về mức độ ủng hộ mà phong trào dân chủ vẫn còn duy trì được.

Trước đó, hàng trăm cảnh sát đã vào khuôn viên trường để thu thập chứng cứ cũng như tháo dỡ các món đồ nguy hiểm, trong đó có hàng ngàn bom xăng, tên bắn và hóa chất vương vãi khắp nơi.

“Môi trường hiện tại trong khuôn viên trường vẫn không an toàn, và công việc dọn dẹp, kiểm tra và phục hồi hàng sẽ mất thời gian”, Đại học Bách khoa ra thông cáo nói và cho biết hàng rào cảnh sát đã được dỡ bỏ.

Nằm trên bán đảo Cửu Long, ngôi trường này đã trở thành bãi chiến trường vào giữa tháng 11, khi những người biểu tình dựng rào chắn và đụng độ với cảnh sát chống bạo động với bom xăng, vòi rồng và hơi cay đã được sử dụng. Khoảng 1.100 người đã bị bắt hồi tuần trước, một số người trong số đó bị bắt trong khi tìm cách trốn thoát.

Cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy hơn 3.000 bom xăng và hàng trăm chai chất lỏng ăn mòn ở trong khuôn viên trường.