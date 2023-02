Vinfast chọn US Bank làm đối tác cho khách hàng vay mua xe

Hãng xe hơi điện Việt Nam Vinfast hôm 7/2 vừa công bố họ chọn ngân hàng Mỹ US Bank làm đối tác ưu tiên để cho khách hàng vay để mua hay thuê xe của Vinfast tại Mỹ, thông cáo báo chí của hãng xe này cho biết.



Theo đó, khách hàng đến các cửa hàng Vinfast tại Mỹ có thể thực hiện giao dịch vay tiền ngân hàng tại chỗ để mua xe hoặc có thể vay trên website của Vinfast.



Thông cáo của Vinfast dẫn lời bà Lê Thị Thu Thủy – Chủ tịch Vinfast – nói rằng việc hãng xe này hợp tác với US Bank là nhằm ‘giúp khách hàng tiếp cận thuận lợi nhất lãi suất cho thuê và vay cạnh tranh cũng như dịch vụ khách hàng đẳng cấp’.



Vinfast cho biết thỏa thuận hợp tác của họ với US Bank diễn ra trong lúc họ ‘đang chuẩn bị mở thêm các cửa hàng tại California cũng như các địa điểm khác trên nước Mỹ’.



Thông cáo báo chí của Vinfast nói rằng US Bank là ‘ngân hàng đáng tin cậy’ trong lĩnh vực cho vay mua và thuê xe và họ ‘đã phục vụ hàng triệu khách hàng ở Mỹ’. Công ty mẹ của ngân hàng này là US Bancorp đặt trụ sở tại Minneapolis, bang Minnesota, với 77.000 nhân viên và trị giá tài sản lên đến 675 tỷ đô la tính đến hết năm 2022.



Cho vay trả góp để mua xe là một tập quán ở thị trường Mỹ do nhiều khách hàng không có khả năng thanh toán hết một lần chi phí mua xe. Do đó, nhiều hãng xe liên kết với các ngân hàng để cho vay hay tự thành lập bộ phận cho vay của riêng họ.



Hãng xe Vinfast đang đối mặt nhiều khó khăn khi họ đang có những bước đầu tiên khai phá thị trường Mỹ. Mới đây nhất, những mẫu xe VF8 đầu tiên của Vinfast ở Mỹ đã không thể giao hàng đúng hẹn mà bị lùi gần hai tháng để cập nhật phần mềm, Reuters đưa tin. Vinfast cũng phải cắt giảm nhân sự ở Mỹ để ‘tinh giản hoạt động’, cũng theo Reuters.



Trong khi đó, trước sức ép cạnh tranh từ các đối thủ khác, hãng xe này cũng đã phải giảm giá mẫu xe VF8 của họ tại Mỹ, với phiên bản Eco City từ 55.500 xuống còn 49.000 đô la và phiên bản Plus City giảm từ 62.500 xuống còn 56.000 đô la.



Vinfast cũng vừa dự Triển lãm xe hơi Quốc tế Montréal tại tỉnh Québec, Canada, diễn ra từ ngày 20 đến ngày 29/1 – đánh dấu lần đầu tiên một hãng xe Việt Nam có mặt tại một triển lãm xe hơi ở Canada.



Họ đem đến triển lãm bốn dòng xe điện chủ lực của họ từ cỡ nhỏ, cỡ vừa, cỡ trung cho đến cỡ lớn là các mẫu VF6, VF7, VF8 và VF9.



Cùng lúc với thị trường Mỹ, Vinfast cũng sẽ bàn giao những chiếc xe VF8 và VF9 ở thị trường Canada vào đầu năm nay.