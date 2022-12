Việt Nam tăng cường trấn áp cá độ bóng đá mùa World Cup

Nạn cá độ bóng đá mùa World Cup ở Việt Nam đang nở rộ, nhất là qua các kênh đánh bạc trực tuyến, gây mất trật tự trị an bất chấp sự trấn áp mạnh tay của chính quyền với nhiều đường dây cá độ quy mô lớn trên khắp các tỉnh thành bị phá vỡ, theo tìm hiểu của VOA.



Cúp bóng đá thế giới, hay còn gọi là World Cup, ở Qatar đã diễn ra được hơn hai tuần lễ và đang tiến tới vòng tứ kết. Người dân Việt Nam được theo dõi trực tiếp các trận đấu qua kênh truyền hình quốc gia VTV và cùng với đó là nạn cá độ tràn lan.



Thủ tướng chỉ đạo



Chỉ vài ngày sau khi World Cup khai mạc, hôm 25/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường ngăn ngừa và trấn áp nạn cá độ, trong đó nhấn mạnh ‘hoạt động cá độ bóng đá đang diễn ra hết sức phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự’.



Ông Chính yêu cầu Bộ Công an ‘quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa bàn trọng điểm’ và ‘triệt phá các ổ nhóm, đường dây, đối tượng hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá’ đồng thời đấu tranh với các loại tội phạm phát sinh do bóng đá như cho vay nặng lãi, lừa đảo, trộm cắp, cướp giật…



Trước đó, Bộ Công an đã công bố đường dây nóng là 0692348569 để khuyến khích người dân tố giác với công an về các đường dây cá độ bóng đá mà họ biết.



Ngoài ra, cổng thông tin điện Chính phủ cũng phát đi cảnh báo người dân canh giữ tài sản cẩn thận, nhất là xe máy dựng trước cửa, khi xem đá banh hoặc khi vào cửa tiệm mua đồ mà dựng xe trước cửa quên rút chìa khóa xe vì ‘kẻ trộm chỉ cần mất từ 3-5 giây là trộm được xe’.



Theo lời Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, được trang nhà của VTV dẫn lại thì các đường dây cá độ bóng đá ‘hoạt động chuyên nghiệp’, ‘thường do các đối tượng hình sự cầm đầu’, ‘móc nối với nhà cái quản lý các trang web cá độ có máy chủ đặt ở nước ngoài’.



Theo đó, các trang web cá độ khét tiếng được ông Xô nêu tên là M88.com, Fun88.com, Bong88.com… Dù là trang nước ngoài nhưng đều có thông tin cá độ và chào mời bằng tiếng Việt.



Người chơi chỉ cần mở tài khoản thành viên, có tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để chuyển tiền hoặc nạp tiền đánh bạc thông qua thẻ cào điện thoại, qua cổng trung gian thanh toán để chơi.



‘Thua nhiều hơn ăn’



VOA đã liên lạc một số người ‘làm banh’ ở thành phố Hồ Chí Minh để hỏi thêm thông tin nhưng tất cả đều nghi ngại và né tránh.



Một người có kinh nghiệm trong nghề làm banh ở Quận Bình Tân nói với VOA với điều kiện giấu tên là người chơi có thể chơi trực tiếp với các nhà cái trong khu vực mình ở hay chơi trên mạng. Nhưng xu hướng hiện nay, mọi người chuyển qua chơi trên mạng nhiều hơn vì ‘tạo tài khoản chơi trên mạng rất dễ’.



“Nhà cái có chân rết đi gạ bạn bè, hàng xóm, người quen thì mọi người mới biết nó có bắt banh mà chơi, chứ không thì không ai biết,” nguồn tin ẩn danh này nói và cho biết một chân rết mà ông quen có khoảng 20 khách hàng chơi thường xuyên.



Về hình thức cá độ, người này cho biết ngoài bắt trận (bắt đội thắng-thua) còn có các hình thức khác như cá tỉ số, tài xỉu (tức tổng số bàn trong trận ít hay nhiều hơn 3 bàn), số phạt góc, số thẻ vàng, thẻ đỏ, bắt hiệp phụ, tỷ số luân lưu, số lần phạm lỗi, bắt từng hiệp…



“Kèo thay đổi từng lúc, người có thể bắt độ bất cứ lúc nào,” ông nói thêm.



Theo quan sát của ông thì ‘năm nay dân tình chơi ít, không sát phạt, chủ yếu dao động từ 300 ngàn đến 2 triệu’. Cá biệt cũng có người chơi lớn đến 20-30 triệu đồng.



Từ đầu giải đến giờ, theo lời ông, ‘người chơi thua nhiều, còn nhà cái thắng lớn’, còn những tay chân rết đi môi giới thì được hưởng hoa hồng trên số tiền của người chơi đặt vào.



Nhiều đường dây bị xóa sổ



Theo quan sát của VOA, vào ngày 8/12, tức là một ngày trước khi diễn ra trận tứ kết đầu tiên giữa Brazil và Croatia, trang keonhacai.bet đưa ra tỷ lệ kèo là ‘Brazil chấp Croatia 1,25 trái. Brazil ăn 0,89. Croatia ăn 1,03’.



Kèo này có nghĩa là Brazil phải thắng từ 2 bàn trở lên thì người đặt cửa Brazil mới thắng và tỷ lệ thắng là đặt 1 ăn 0,89; còn nếu Brazil chỉ thắng 1 bàn thì người đặt cửa Brazil thua phân nửa số tiền cược, còn nếu Brazil hòa hoặc thua thì mất hết tiền; Còn những ai đặt cửa Croatia, họ sẽ thắng nếu đội bóng này thắng, hòa hay thua Brazil chỉ một bàn với tỷ lệ là đặt 1 ăn 1,03.



Ngoài ra keonhacai.bet còn đưa ra kèo tài xỉu là 2,5 trái với kèo ‘Tài’ ăn 0,87 còn kèo ‘Xỉu’ ăn 1,03, nghĩa là nếu tổng số bàn thắng trong trận từ 3 bàn trở lên thì ai đặt ‘Tài’ sẽ thắng với tỷ lệ là đặt 1 ăn 0,87, còn tổng số bàn thắng ít hơn 3 bàn thì người đặt ‘Xỉu’ sẽ thắng với tỷ lệ là đặt 1 ăn 1,03. Trang này có bài đánh giá, phân tích thực lực hai đội để người chơi có thông tin chọn kèo.



Ngoài trang keonhacai này, trên mạng còn có hàng chục trang cá độ bóng đá khác cũng đưa ra tỷ lệ kèo, phân tích và chào mời người chơi đặt cược.



Trước tình hình cá độ bóng đá đang diễn ra phức tạp, Bộ Công an đã mở đợt cao điểm trấn áp, Trung tướng Tô Ân Xô được trang Thông tin Chính phủ dẫn lời cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ Thường kỳ hôm 1/12, với lực lượng chủ yếu là ‘cảnh sát hình sự, an ninh mạng và nhất là công an phường, xã’.



Trong các đường dây cá độ bóng đá bị triệt phá cho đến nay có trang mạng bong88.com hoạt động tại các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Nghệ An… với số tiền giao dịch cá độ trên 3.000 tỷ đồng, 12 đối tượng đã bị khám xét khẩn cấp và bị công an triệu tập về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, cũng theo Thông tin Chính phủ.



Một đường dây cá độ khác cũng bị trấn áp ở tỉnh Đắc Nông vào ngày 2/12 với 17 đối tượng bị bắt giữ và số tiền giao dịch gần 600 tỷ đồng.



Còn tại Thanh Hóa, cảnh sát hình sự tỉnh này hôm 5/12 đã bắt giữ 12 nghi phạm trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch sau hai tuần World Cup là 1.800 tỷ đồng, trang mạng VnExpress đưa tin.