Vụ án Nguyễn Phương Hằng: điều tra xong, đề nghị truy tố

Bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam và là người có lượng theo dõi khổng lồ trên mạng xã hội, vừa bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh truy tố về tội ‘Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân’.



Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất điều tra và đề nghị bên công tố là Viện kiểm sát truy tố bà Hằng theo điều 331 Bộ luật Hình sự, báo chí trong nước đưa tin.



Cơ quan điều tra kết luận là bà Hằng đã lan truyền những ‘thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác, trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm’, báo Tuổi Trẻ dẫn hồ sơ vụ án cho biết.



Những thông tin này được bà Hằng đưa ra trong hàng loạt các buổi phát sóng trực tiếp trên các trang mạng xã hội như YouTube, Facebook, TikTok… hồi tháng Ba năm 2021mà khi đó bà đề cập đến nhiều chuyện được cho là ‘chuyện xấu xa’ của giới nghệ sỹ bằng những ngôn từ có phần tục tĩu, trong đó nổi bật nhất là chuyện ăn chặn tiền cứu trợ lũ lụt ở các tỉnh miền Trung.



Các văn nghệ sỹ bị bà Hằng ‘đưa lên thớt’ có danh hài Hoài Linh, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng, ca sỹ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni, ca sỹ Thủy Tiên… Các buổi phát trực tiếp của bà Hằng đã thu hút hàng triệu người theo dõi, chia sẻ và bình luận, khiến bà trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội ở Việt Nam.



Công an kết luận rằng những nội dung bà Hằng bình luận trong các buổi nói chuyện trên ‘ảnh hưởng đến uy tín, danh dự’ của các nghệ sỹ.



‘Mơ thấy’



Khai tại cơ quan điều tra, bà Hằng được cho là đã nói rằng những thông tin về đời tư các nghệ sỹ là do bà ‘tham khảo trên mạng không rõ nguồn gốc, đọc báo và nằm mơ thấy’, theo tường thuật của tờ Tiền Phong.



Tại các buổi livestream, mà Hằng thường nói là ‘Tôi mơ thấy…’ khi đưa ra những thông tin gây sốc. Cũng theo Tiền Phong thì bà Hằng đã thừa nhận thông tin này ‘chưa được kiểm chứng, không có căn cứ xác thực’.



Lý do mà bà tấn công các nghệ sỹ, cũng theo lời khai của bà được Tiền Phong dẫn lại, là vì những người này đã nói những điều ảnh hưởng không tốt đến công ty Đại Nam mà bà làm tổng giám đốc và Quỹ Từ thiện Hằng Hữu của bà, hay do bất hòa cá nhân (như đối với danh hài Hoài Linh).



Để tránh các rủi ro pháp lý, các buổi livestream của bà Hằng được sự tư vấn của các luật sư, chẳng hạn luật sư Đặng Anh Quân (giảng viên Đại học luật TP.HCM) và luật sư Nguyễn Đình Kim, theo Tiền Phong.



Bà Hằng đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam kể từ ngày 24/3 năm 2022 với thời hạn 3 tháng. Đến gần cuối tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố chuẩn y tạm giam bà Hằng thêm 2 tháng, tức đến hết tháng 8.



Đến ngày 19/8, Viện Kiểm sát đã quyết định tạm giam bà Hằng thêm 20 ngày nữa, theo báo Tuổi Trẻ.



Một trong những đối tượng cũng bị bà Hằng công kích, chửi bới là ông Lê Tùng Vân ở Tịnh thất Bồng Lai, người vừa bị đưa ra xét xử trong một vụ án khác cũng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân’.