Trung Quốc bài xích chính sách thương mại của Mỹ

Trung Quốc hôm 13/5 nói rằng các chính sách của Mỹ đang đe dọa sự tồn tại của Tổ chức Thương mại Thế giới và nêu ra một loạt những bất bình trong một ‘đề xuất cải cách’ WTO được đăng tải trên trang mạng của cơ quan này.

Trung Quốc không nêu đích danh Hoa Kỳ trong tài liệu này nhưng nêu lên việc ngăn chặn đề cử trọng tài kháng án của WTO và các mức thuế đánh vào nhôm, thép, xe hơi dựa trên ‘an ninh quốc gia’, các chính sách đặc trưng của chỉ Washington.

Tài liệu này được đăng tải vào lúc Trung Quốc và Hoa Kỳ đang leo thang cuộc chiến thương mại. Hôm 13/5, Bắc Kinh cho biết họ sẽ áp thuế cao hơn lên một loạt hàng hóa Mỹ bao gồm rau củ đông lạnh, khí hóa lỏng bất chấp cảnh cáo của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Trung Quốc chớ nên trả đũa sau khi Washington tăng thuế từ 10 lên 25% đối với 200 tỷ đô la giá trị hàng hóa Trung Quốc.

Trong tài liệu này, Trung Quốc nói rằng ‘một thành viên cụ thể’ của WTO đã đơn phương nâng hàng rào thương mại và áp đặt thuế quan một cách tùy tiện mà không được sự cho phép của WTO.

“Việc lạm dụng các trường hợp ngoại lệ do an ninh quốc gia, các biện pháp đơn phương không nhất quán với luật lệ của WTO, cũng như việc lạm dụng hay dùng sai các biện pháp điều chỉnh thương mại hiện hữu đã làm tổn hại nghiêm trọng đến trật tự thương mại quốc mở, tự do và dựa trên luật lệ,” văn bản này viết.

“Hơn nữa, những cách làm như thế này đã tác động tiêu cực đến lợi ích của các quốc gia thành viên WTO, nhất là các nước đang phát triển, và làm suy yếu quyền lực và tính hiệu quả của WTO. Kết quả là, tổ chức này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có tiền lệ về sự tồn tại của nó.”

Trung Quốc nói rằng WTO không phải hoàn hảo nhưng là kênh được tìm đến nhiều nhất để tự do hóa và tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư và thương mại ở quy mô toàn cầu.

Bắc Kinh nói cải cách nên bao gồm bốn lĩnh vực hành động cụ thể, bao gồm ‘giải quyết vấn đề quan trọng và khẩn cấp vốn đang đe dọa sự tồn tại của WTO’, tăng cường vai trò của tổ chức này trong quản trị kinh tế toàn cầu, nâng cao hiệu quả vận hành và tăng cường tính hòa nhập của hệ thống giao dịch đa phương.