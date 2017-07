Tổng Thống Pháp ủng hộ giải pháp 2 quốc gia cho tranh chấp Israel-Palestine

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi nối lại các cuộc hòa đàm Trung Đông để người Israel và người Palestine có thể sống bên cạnh nhau trong hai quốc gia chia chung ranh giới có Jerusalem là thủ đô. Ông Macron đưa ra ý kiến này trong chuyến thăm Paris của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhân kỷ niệm 75 năm ngày người Do Thái bị trục xuất ra khỏi nước Pháp để tới các trại tập trung Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ Hai. Phóng viên Zlatica Hoke của VOA có thêm các chi tiết sau đây:

Trong một cuộc họp báo chung với ông Netanyahu hôm Chủ nhật 16/7, ông Macron kêu gọi người Palestine hãy vì hòa bình mà chấp nhận nước Do thái đồng thời kêu gọi người Israel hạn chế xây dựng tại các khu định cư trên vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng.

Tổng thống Emmanuel Macron nói:

"Tôi cũng kêu gọi nối lại đàm phán giữa người Israel và người Palestine để cố gắng tìm một giải pháp hai nhà nước, Israel và Palestine sống bên cạnh chia chung đường biên giới và với Jerusalem là thủ đô. Đề xuất này phù hợp với chính sách ngoại giao của Pháp, mà tôi tuân thủ chặt chẽ."

Ông Macron cũng bày tỏ quan ngại về sự hậu thuẫn mà Iran dành cho nhóm khủng bố Hezbollah ở Li Băng.

Ông Macron nói:

“Tôi phải nói là tôi chia sẻ quan ngại của người Israel về việc vũ trang cho nhóm Hezbollah ở miền nam Li Băng. Chúng tôi tìm kiếm sự ổn định ở Li Băng và sự tôn trọng đối với tất cả các cộng đồng ở nước này; trong vấn đề này, tôi sẽ theo đuổi các hành động ngoại giao nhằm giúp chúng ta hạn chế, giảm thiểu và loại bỏ nguy cơ do Hezbollah gây ra."

Thủ tướng Israel nhiều lần lặp đi lặp lại rằng ông sẽ không cho phép thành lập một nhà nước Palestine, ông quy lỗi cho người Palestine đã gây ra cuộc xung đột kéo dài.

Thủ tướng Netanyahu nói:

"Chúng tôi thảo luận về cuộc tranh chấp Palestine-Israel, nhưng cũng thảo luận các cơ hội ngày càng tăng cho sự hợp tác giữa Israel và một số nước láng giềng Ả Rập. Về phần người Palestine, chúng tôi đã nêu rõ quan điểm rằng nguồn gốc của cuộc xung đột, và lý do khiến xung đột tiếp diễn, là bởi vì người Palestine khăng khăng từ chối chấp nhận một quốc gia Do thái, một quốc gia sống chung với người Do Thái, ở bất kỳ ranh giới nào."

Ông Netanyahu đến Paris để tưởng niệm ngày 13.000 người Pháp gốc Do Thái bị triệu tập vào năm 1942 để bị trục xuất và đưa đến các trại tập trung của Đức quốc xã nơi mà hầu hết sẽ bị thiệt mạng.

Nhân cơ hội này ông Macron lên án những nỗ lực ở Pháp nhằm giảm tầm quan trọng của vai trò của Pháp trong cuộc đại tàn sát người Do Thái trong thảm họa Holocaust.