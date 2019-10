Tài xế xe tải ra trước tòa án Anh về cáo trạng ngộ sát và buôn người

Tài xế của chiếc xe tải trong đó 39 thi thể được phát hiện đã ra trước một tòa án ở Anh qua video trực tuyến về tội ngộ sát và tội buôn người hôm thứ hai 28/10, trong khi gia đình của các nạn nhân bày tỏ nỗi tuyệt vọng của họ.

Việc phát hiện ra các thi thể trong một chiếc xe tải đông lạnh tại một khu công nghiệp ở phía đông London đã gây chú ý đến các hoạt động buôn người bất hợp pháp đã đưa những người nghèo ở Châu á, Châu Phi và Trung Đông sang các nước phương Tây qua các cuộc hành trình đầy hiểm nguy.

Xuất hiện trước Tòa án hình sự sơ thẩm Chelmsford qua nối kết video, tài xế Maurice Robinson 25 tuổi, mặc một chiếc áo màu xám, chỉ lên tiếng để xác nhận tên và địa chỉ.



Cảnh sát cho biết Robinson đang đối mặt với 39 tội ngộ sát và các cáo trạng về tội buôn người, toa rập tiếp tay cho nạn nhập cư bất hợp pháp và rửa tiền.

Robinson không nôp hồ sơ xin tại ngoại hầu tra. Nghi can này bị câu lưu cho tới ngày 25/11 khi vụ án tiếp tục tại Old Bailey, Tòa án hình sự London, lúc đó, dự kiến nghi can sẽ tuyên bố nhận hay không nhận tội.

Người tài xế bị bắt không lâu sau khi 39 xác chết được phát hiện vào sáng sớm ngày 23/10, tại một địa điểm chỉ cách cảng Purfleet của Anh một vài dặm. Chiếc xe container khởi hành từ cảng Zeebrugge của Bỉ.

Thủ Tướng Anh Boris Johnson nói cả vương quốc Anh bị sốc bởi 39 cái chết trong chiếc xe tải. Trong một sổ tay chia buồn, ông Johnson viết:

"Cả nước và thực ra, cả thế giới đã bị chấn động về tấn thảm kịch này, và sự nghiệt ngã của số phận mà những người vô tội đã lâm vào chỉ vì hy vọng sẽ có một cuộc sống tốt dẹp hơn tại đất nước này."

"Chúng tôi thương tiếc những người đã thiệt mạng. Và chúng tôi chia sẻ với những gia đình của các nạn nhân ở xa."