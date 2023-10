Mỹ bác chuyện Hamas để mắt tới biên giới phía Nam của Hoa Kỳ

Lo ngại rằng cuộc tấn công khủng bố chết người của Hamas nhắm vào Israel có thể góp phần gây ra một cuộc xung đột rộng hơn hoặc thậm chí là các cuộc tấn công khủng bố ở Mỹ vẫn chưa trở thành mối đe dọa thực sự, theo các quan chức Mỹ, nhưng điều đó không ngăn được mối lo ngại lan rộng.

Sự tập trung vào mối đe dọa tiềm tàng đã gia tăng trong những ngày gần đây sau khi xuất hiện trực tuyến một bản ghi nhớ của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cảnh báo rằng các thành viên có liên kết với Hamas, Thánh chiến Hồi giáo Palestine, hoặc Hezbollah có thể tìm cách xâm nhập vào Hoa Kỳ dọc theo biên giới phía nam của nước này.

Hoa Kỳ đã chỉ định cả ba nhóm vừa kể là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài.

Theo bản ghi nhớ mà The Daily Caller loan tin đầu tiên: “Các cá nhân được truyền cảm hứng hoặc phản ứng với cuộc xung đột Israel-Hamas hiện tại có thể tìm cách đi đến hoặc đi từ khu vực chiến sự ở Trung Đông thông qua quá cảnh vòng quanh biên giới Tây Nam”.

Tài liệu từ văn phòng của CBP ở San Diego cảnh báo thêm: “Các chiến binh nước ngoài được thúc đẩy bởi hệ tư tưởng hoặc lính đánh thuê có thể cố gắng làm mờ ám việc đi lại tới lui Hoa Kỳ, đến hoặc từ các quốc gia ở Trung Đông thông qua Mexico.”

Tài liệu cũng trưng ra các phù hiệu liên quan đến từng nhóm này và gợi ý các câu hỏi có thể giúp xác định một chiến binh nước ngoài.

CBP từ chối xác nhận tính xác thực của bản ghi nhớ, nhưng trong một tuyên bố với VOA, đã hạ thấp mức độ đe dọa.

Một phát ngôn viên nói: “CBP không thấy dấu hiệu nào cho thấy các chiến binh nước ngoài do Hamas chỉ đạo đang tìm cách vào Hoa Kỳ”.

Phát ngôn viên này cũng nói CBP “cung cấp cho nhân viên tiền tuyến nhiều bối cảnh để nhận thức về tình huống nhằm đảm bảo họ luôn cảnh giác trong việc hoàn thành các nhiệm vụ an ninh biên giới và nội địa”.

Phát ngôn viên cho biết: “Bản tóm tắt nhận thức tình huống không phải là đánh giá về mối đe dọa”.

Những lo ngại rằng cuộc tấn công khủng bố của Hamas và phản ứng quân sự tiếp theo của Israel có thể tràn ra đường phố Mỹ đã tăng vọt vào đầu tháng này khi một cựu lãnh đạo Hamas kêu gọi một ngày thịnh nộ, thúc đẩy người Hồi giáo “tham gia cuộc chiến” và đưa ra một “thông điệp giận dữ” để hỗ trợ cuộc chiến của Hamas chống lại Israel.

Các sở cảnh sát ở New York, Los Angeles và Washington đã tăng cường an ninh để đề phòng. Và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc hội thoại gần 4.000 cơ quan thực thi pháp luật trên toàn quốc xem xét môi trường an ninh và chia sẻ các nguồn lực bổ sung.

Bất chấp những lo ngại, một quan chức an ninh nội địa vào thời điểm đó cho biết Bộ “không có thông tin tình báo đáng tin cậy cụ thể nào cho thấy bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào đối với đất nước vào thời điểm này”.

Quan chức này nói: “Nếu bất kỳ thông tin nào diễn biến đòi hỏi chúng tôi phải điều chỉnh tình hình an ninh để bảo vệ đất nước, thì tất nhiên chúng tôi sẵn sàng làm điều đó”.

Các đánh giá về mối đe dọa của Bộ cũng đã nhiều lần cảnh báo rằng mối nguy hiểm lớn nhất là ở trong nước chứ không phải từ nước ngoài và “được đánh dấu bởi những kẻ phạm tội đơn độc hoặc các cuộc tấn công nhóm nhỏ xảy ra mà không có cảnh báo trước”.

Các quan chức bày tỏ lo ngại rằng số lượng video và tuyên truyền tràn ngập mạng xã hội có thể đóng vai trò là tác nhân thúc đẩy.

Một số nhà lập pháp Hoa Kỳ đã nêu lên mối lo ngại về khả năng những kẻ khủng bố sử dụng biên giới với Mexico làm cửa ngõ vào Hoa Kỳ.

“Số lượng cá nhân có thông tin bất hảo trong cơ sở dữ liệu sàng lọc khủng bố vượt biên trái phép qua biên giới Tây Nam cũng đã tăng vọt dưới thời Chính quyền Biden,” Chủ tịch thuộc Đảng Cộng hòa của các Ủy ban Giám sát Hạ viện, Tư pháp và An ninh Nội địa viết trong một lá thư gửi Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas tháng trước. Bức thư cảnh báo về “rủi ro an ninh quốc gia gia tăng”.

Các quan chức CBP khẳng định rằng “các cuộc chạm trán với những kẻ khủng bố đã có tiếng hay bị tình nghi ở biên giới của chúng ta là rất hiếm.”

Nhưng sự gia tăng di cư trên khắp châu Mỹ đã làm tăng nguy cơ.

Thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa phụ trách tình báo và phân tích nói với cử tọa ở Washington vào tháng trước: “Rõ ràng là chúng tôi lo ngại rằng với sự gia tăng đó, bạn có thể gia tăng số người có ý định xấu, bao gồm cả những kẻ khủng bố tiềm năng”.

Ông Kenneth Wainstein cho biết Bộ đang hợp tác chặt chẽ với FBI để xác định rõ hơn bất kỳ ai có khả năng liên kết với các nhóm khủng bố. Ông nói: “Các đơn vị khác nhau của Bộ đã ‘tăng cường đáng kể hoạt động của mình để đảm bảo rằng chúng tôi xác định được bất kỳ tác nhân xấu nào như vậy trước khi họ vượt qua biên giới’.”

Gần đây hơn, các quan chức của Bộ cho biết không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy các nhóm khủng bố đang tìm cách lợi dụng làn sóng di cư.

“Chúng tôi chưa thấy thông tin nào cho thấy điều đó ở giai đoạn này,” một quan chức cho biết vào đầu tháng này, thông báo với các phóng viên với điều kiện giấu tên vì họ không được phép phát biểu công khai.

Tuy nhiên, những con mắt khác cũng đang theo dõi, đặc biệt là khi nói đến Hezbollah, một nhóm liên kết với Iran được biết là hoạt động ở Trung và Nam Mỹ.

Hoa Kỳ đang “theo dõi rất, rất chặt chẽ”, chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam Hoa Kỳ cho biết trong một diễn đàn ở Washington hồi đầu tháng này.

“Làm việc với các quốc gia đối tác của chúng tôi, rõ ràng là họ cũng quan ngại,” Tướng Laura Richardson nói khi trả lời câu hỏi của VOA.