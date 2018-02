Một năm sau vụ Kim Jong Nam, quan hệ Malaysia-Triều Tiên tụt dốc

Một năm sau vụ án người anh cùng cha khác mẹ với lãnh tụ Kim Jong Un bị sát hại, Malaysia hạ thấp mối quan hệ với Triều Tiên, hãng tin Reuters trích các nguồn tin thân cận với chính phủ Malaysia hôm 13/2 cho biết.

Đúng ngày này vào năm ngoái, 13/2/2017, hai người phụ nữ, một người quốc tịch Indonesia và một người quốc tịch Việt Nam, đã bôi chất độc thần kinh VX vào mặt ông Kim Jong Nam tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia.

Hai nữ nghi phạm cho rằng họ bị lừa vì tin rằng họ chỉ tham gia vào một phần của chương trình truyền hình thực tế, nhưng Mỹ và Hàn Quốc nói rằng đó là một vụ giết người do Bình Nhưỡng dàn xếp.

Vụ giết người thảm khốc xảy ra khi Triều Tiên bắt đầu tăng tốc các cuộc thử tên lửa; và các quốc gia trên thế giới tăng sức ép buộc buộc Bình Nhưỡng phải thực hiện nghiêm túc các lệnh trừng phạt của LHQ.

Một năm trôi qua nhưng vụ sát hại này vẫn còn để lại nhiều hệ lụy.

Theo nguồn tin ngoại giao và cố vấn cho chính phủ, Malaysia đang cân nhắc giảm biên chế phái đoàn ngoại giao Triều Tiên ở thủ đô Kuala Lumpur xuống còn bốn người, bằng cách không gia hạn các yêu cầu thay thế nhân viên ngoại giao khi hết nhiệm kỳ.

Malaysia cũng đã từ chối lời mời tham gia các sự kiện của Triều Tiên. Một nguồn ngoại giao thân cận cho biết Malaysia từ chối lời mời gửi một đặc sứ tham dự cuộc diễu hành quân sự hồi tuần trước tại Bình Nhưỡng.

Trao đổi với Reuters khi đề cập đến việc các nhà ngoại giao Malaysia bị chặn không cho ra khỏi Triều Tiên vào năm ngoái, nguồn tin này nói: "Việc này quá nguy hiểm.”

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Malaysia từ chối bình luận về vấn đề này.

Trong khi đó, mối quan hệ thương mại và mậu dịch giữa hai nước đang ở mức rất thấp.

Một thương gia người Malaysia trước đây từng nhập khẩu than từ Triều Tiên, cho biết ông đã ngưng mua hàng từ Bình Nhưỡng - ngay cả trước khi có lệnh trừng phạt của LHQ về việc mua bán than với Triều Tiên. Thương gia này cho biết sau vụ giết hại ông Kim Jong Nam, việc mua bán với Triều Tiên lại càng bị ảnh hưởng do bị lưu ý nhiều.