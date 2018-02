Em gái Kim Jong Un sang Hàn Quốc dự Olympic

Bà Kim Yo Jong, em gái của lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong Un, sẽ sang Hàn Quốc tham dự Olympic Pyeongchang trong tuần này.

Bộ Thống nhất của Hàn Quốc hôm thứ Tư 7/2 nói rằng bà Kim Yo Jon, một nhân vật quyền lực trong Đảng Lao động cầm quyền, sẽ cùng phái đoàn cấp cao của Triều Tiên sang Hàn Quốc ngày thứ Sáu sắp tới. Dẫn đầu phái đoàn là ông Kim Yong Nam, nhân vật lãnh đạo thường chịu trách nhiệm về các hoạt động ngoại giao mang tính nghi thức của chính phủ Bình Nhưỡng

Bà Kim Yo Jong, dư luận tin là khoảng trên 25 tuổi, hồi tháng 10 năm ngoái được anh bà đưa vào chức vụ ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị, cơ quan ra quyết định của đảng cầm quyền.

Tin tức về kế hoạch sang Hàn Quốc của bà Kim Yo Jong xuất hiện sau khi có thêm các văn nghệ sĩ của Triều Tiên sang Hàn Quốc tham gia Olympic mùa đông Pyeongchang. Một đoàn cổ vũ nữ 229 thành viên, trong đồng phục áo choàng đỏ và mũ lông đậm màu, đã băng qua khu phi quân sự chia cách hai miền nam bắc sáng thứ Tư, và đến ở tại một khách sạn tại một thị trấn ngoại ô thành phố đăng cai Olympic. Đoàn cổ vũ này thuộc phái đoàn 280 người của Triều Tiên, trong đó có Bộ trưởng Thể thao Kim Il Guk và một đội biểu diễn taekwondo.

Triều Tiên đã cử các đoàn cổ vũ lớn sang Hàn Quốc khi miền Nam đăng cai các đại hội thể thao quốc tế vào các năm 2002, 2003 và 2005. Một thành viên trong đoàn cổ vũ sang Hàn Quốc năm 2005 đã trở thành phu nhân của lãnh tụ Kim Jong Un.

Một đoàn nghệ thuật ca múa nhạc lớn của Triều Tiên đã đi bằng tàu đến cảng Mukho hồm thứ Ba. Tại đó họ đã gặp phải đám đông hàng trăm người thuộc cánh hữu của Hàn Quốc biểu tình phản đối, đốt hình lãnh tụ Kim Jong Un và cờ Triều Tiên.

Hãng thông tấn KCNA của nhà nước Triều Tiên hôm thứ Tư đăng tải một tuyên bố gọi những người biểu tình đó là những “kẻ bị loạn thần kinh.”

Trong khi đó, một vấn đề khác khiến các giới chức Olympic Pyeongchang lo lắng là nguy cơ bột phát dịch virút gây bệnh đường tiêu hóa sau khi 30 nhân viên bảo vệ an ninh bị ngã bệnh trong mấy ngày gần đây. 1.200 nhân viên bảo vệ an ninh đã tạm ngưng công tác để đi xét nghiệm virút. 900 quân nhân được điều đến đảm nhận công việc tạm thay cho các đội bảo vệ an ninh.

Ông Christophe Dubi, giám đốc điều hành Thế vận hội của Ủy ban Olympic Quốc tế nói với các phóng viên báo chí rằng nước vệ sinh để rửa tay được cung cấp sẵn tại tất cả các địa điểm Olympic, và tờ rơi được phân phát hướng dẫn cách phòng tránh và cách giải quyết khi bị nhiễm virút.