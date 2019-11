Mai Khôi vận động cho nhân quyền Việt Nam ở Washington

Phó trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Atul Kesha đã gặp ca sĩ và nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam Đỗ Nguyễn Mai Khôi tại Washington DC khi cô tới thủ đô nước Mỹ để vận động cho nhân quyền và quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam.

Trong cuộc gặp hôm 7/11 tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Keshap và nhà hoạt động của Việt Nam, Mai Khôi, “nhất trí rằng tự do biểu đạt giúp đảm bảo cho một xã hội vững mạnh, sáng tạo và thịnh vượng,” theo ban Đông Á và Thái Bình Dương của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trên trang Twitter.

Những vấn đề mà Khôi đang vận động và đang quan tâm là tự do biểu đạt, tự do internet ở Việt Nam.



Trao đổi với VOA từ New York hôm 11/11, Mai Khôi cho biết cuộc gặp của cô với phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ Keshap, người vừa có chuyến thăm tới Việt Nam hồi tháng 9, là một phần trong những hoạt động mà cô đang theo đuổi để giúp “cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam.”

Ngoài gặp mặt ông Kesha ở Bộ Ngoại giao Mỹ, Mai Khôi còn gặp gỡ đại diện của một số thượng nghị sĩ và dân biểu Mỹ tại trụ sở Quốc hội ở Washington trong cùng ngày 7/11.

“Những vấn đề mà Khôi đang vận động và đang quan tâm là tự do biểu đạt, tự do internet ở Việt Nam,” Mai Khôi nói. “Tình hình đàn áp những người bất đồng chính kiến càng ngày càng tăng ở Việt Nam. Tự do biểu đạt, tự do internet bị đàn áp rất nặng trong thời gian gần đây.”

Đầu năm nay, Luật An ninh mạng gây tranh cãi đã bắt đầu có hiệu lực. Luật này được thông qua hồi năm ngoái và gây ra nhiều cuộc biểu tình trong và ngoài nước. Human Rights Watch, trong báo cáo về nhân quyền Việt Nam 2019, nói rằng bộ luật hà khắc này càng đe dọa hơn nữa tự do biểu đạt ở quốc gia Đông Nam Á này.

Việt Nam là một trong số những nước bị chấm điểm thấp nhất về tự do trên internet trong bối cảnh mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ và nhà nước đang siết chặt quản lý những nội dung bị cho là ‘xấu độc’, theo báo cáo Freedom on the Net (Tự do trên Mạng) 2019 mà Freedom House công bố hôm 5/11. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam ngay sau đó đã bác bỏ đánh giá của tổ chức này là “thiếu khách quan, không đúng sự thật về Việt Nam.”

Mai Khôi nói cô quan ngại về việc hầu như ngày nào “cũng nghe có những người hoạt động bị bắt, những người viết ý kiến của mình lên Facebook cũng bị bắt, và số lượng ngày càng dày đặc hơn.”

Gần đây nhất vào tháng trước, nghệ sĩ tự do Thịnh Nguyễn, 38 tuổi, người chuyên đi chụp ảnh và quay phim về thực trạng Việt Nam rồi phổ biến rộng rãi qua trang Facebook mang tên “Chuyện của Thịnh”, đã bị các nhân viên an ninh Việt Nam câu lưu trong ngày 25/10.

Phó giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch, Phil Robertson, đã lên tiếng chỉ trích việc bắt giữ Thịnh Nguyễn vì cho rằng Việt Nam “không có lý do chính đáng” để bắt nghệ sĩ này vì anh chỉ vận động ôn hòa để bảo vệ môi trường và nhân quyền.

Bản thân Mai Khôi, người tự ra ứng cử đại biểu quốc hội năm 2016, cũng từng bị công an giam giữ trong nhiều giờ đồng hồ khi về nước sau một chuyến lưu diễn ở châu Âu hồi tháng 3/2018.

Mai Khôi, cùng một số nhà hoạt động khác, đã gặp Tổng thống Barack Obama tại Hà Nội năm 2016. Cô cũng là người một mình đứng ra phản đối sự có mặt của Tổng thống Donald Trump khi ông Trump đến thăm Việt Nam năm 2017.

“Khôi họp các cuộc họp ở Bộ Ngoại giao cũng như ở Thượng viện, Hạ viện để vận động làm sao cho họ có một số tác động đối với chính quyền Việt Nam để làm thay đổi tình hình (nhân quyền),” Mai Khôi nói và cho biết cô “vận động khắp nơi để thế giới quan tâm đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam.”

Nhân cuộc gặp giữa Phó Trợ lý Ngoại trưởng Keshap với Mai Khôi, cục Đông Nam Á và Thái Bình Dương của BNG Mỹ nói rằng: “Mối liên kết mạnh mẽ giữa người dân và xã hội dân sự là trọng tâm của mối quan hệ đối tác toàn diện đầy tham vọng giữa Mỹ và Việt Nam.”

Gần đây chính phủ đương nhiệm Mỹ đã quan tâm nhiều hơn tới vấn đề nhân quyền tại các quốc gia đàn áp nhân quyền nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Chính quyền Tổng thống Trump đang soạn thảo các kế hoạch cung cấp trợ giúp của Mỹ với các điều kiện kèm theo về tự do tôn giáo, Nhà Trắng cho biết.