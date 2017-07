Ca sĩ Mai Khôi gặp phiền nhiễu khi thực hiện tự do biểu đạt

Ca sĩ Đỗ Nguyễn Mai Khôi mới đây cho biết trên trang Facebook cá nhân rằng cô chịu nhiều phiền toái khi thực hiện tự do biểu đạt.

Nữ ca sĩ nhiều lần lên tiếng thúc đẩy các quyền tự do và tiến bộ ở Việt Nam nói sự việc bắt đầu từ đêm nhạc có tính chất riêng tư của cô hôm 22/7 ở Hà Nội.

Mai Khôi cho biết đêm nhạc này không bán vé và không làm quảng cáo. Nhưng từ khi chưa bắt đầu, cô đã nhận những lời đe dọa rằng nếu cô “không tự dẹp chương trình”, sẽ có người đến “phạt và ngăn trở”.

Theo lời thuật lại của Mai Khôi với VOA, tối hôm đó, có hơn 40 nhân viên công an, một số người mang súng, đã đến phòng thu nơi cô biểu diễn.

Tuy nhiên, cô nói họ “không ập vào”, “không dùng vũ lực” bắt cô dừng biểu diễn. Cô đã hát 11 bài trong hơn 1 tiếng. Công an đã “ngồi chờ” đến khi cô hát xong mới lập biên bản, Mai Khôi kể lại.

“Cuối cùng họ lập biên bản phạt người chủ phòng thu, nơi mà Mai Khôi đã hát. Họ phạt hành chính vì lý do là phòng thu đã tổ chức biểu diễn mà không xin phép”.

Trên Facebook, cô viết: “Mai Khôi thì bị đuổi ra khỏi nhà còn chú Nguyễn Nhất Lý [chủ phòng thu] thì bị phạt tiền...chỉ vì BIỂU ĐẠT TỰ DO”.

So sánh với việc công an đã từng bắt cô dừng ngay lập tức một buổi biểu diễn tương tự hồi năm ngoái ở thành phố Hồ Chí Minh, Mai Khôi cho rằng cách hành xử của công an đối với tự do biểu đạt của công dân đã có một chút thay đổi.

Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Ngày hôm sau, 23/7, nữ ca sĩ bị chủ nhà thông báo cô phải rời khỏi căn nhà nơi cô đang thuê ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Mai Khôi cho biết lúc 9h30 tối 26/7:

“Chủ nhà nói với tôi là anh ấy bị áp lực từ công an nên buộc phải cắt hợp đồng thuê nhà với tôi, và bây giờ thì tôi đang dọn nhà đi”.

Đã có nhiều nhà hoạt động vì dân chủ, nhân quyền, tiến bộ ở Việt Nam bị buộc phải rời khỏi nơi thuê nhà trong hoàn cảnh tương tự. Họ cũng đã chia sẻ về các trường hợp của mình trên mạng xã hội để công chúng biết.

Bất chấp những diễn biến vừa qua, Mai Khôi nói cô vẫn lên tiếng vì tự do biểu đạt:

“Mai Khôi sẽ vẫn tiếp tục hát để thể hiện quyền tự do biểu đạt của chính mình và khuyến khích mọi người cũng tự do biểu đạt. Hãy thể hiện những gì mình nghĩ, hãy nói những gì mình thấy. Và đó là bước đầu tiên để con người được giải thoát, tự do cho chính mình”.

Nữ ca sĩ 34 tuổi năm ngoái đã tự ứng cử đại biểu quốc hội Việt Nam nhưng không được đưa vào danh sách chính thức.

Cũng năm ngoái, cô là một trong những đại diện của xã hội dân sự gặp gỡ với Tổng thống Mỹ Obama khi ông thăm Việt Nam.

Sau cuộc gặp, cô cho biết trên BBC rằng cô đã lên tiếng về các vấn đề tự do ngôn luận, tự do tụ tập, tự do đi lại, tự do biểu diễn, kêu gọi thả những tù nhân lương tâm, và sửa đổi luật hình sự, luật bầu cử.