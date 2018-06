Ca sĩ Mai Khôi ‘hy vọng sẽ không bị gì’ khi về lại Việt Nam

Những hình ảnh về Mai Khôi nhận giải thưởng nhân quyền Vaclav Havel hôm 30/5 trên kênh tin tức BBC đã bị chặn ở Việt Nam, và cô ca sĩ bất đồng chính kiến hy vọng sẽ không bị bắt giữ khi về tới Hà Nội.

Cô ca sỹ từng gặp mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng với một số nhà hoạt động nhân quyền của Việt Nam tại Hà Nội năm 2016 cho VOA biết, một người bạn của cô ở Việt Nam đã quay được những hình ảnh trên màn hình TV của kênh BBC khi “đang đưa tin tức về việc Mai Khôi chuẩn bị nhận giải.” Những hình ảnh này ngay lập tức bị cắt. “Khi nhắc tới Mai Khôi là (họ) cắt màn hình. Màn hình đóng lại và nói là “ở đây đang có nội dung không phù hợp, tạm thời ngừng.”

“Nó bị qua kiểm duyệt của Việt Nam,” Mai Khôi nói với VOA từ Oslo, Na Uy.

Người vừa trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng nhân quyền Vaclav Havel tổ chức tại thủ đô Na Uy kêu gọi “Chính phủ Việt Nam đã đến lúc phải cởi mở và nên ủng hộ các hoạt động nghệ thuật và nhân quyền để giữ thể diện của đất nước trong chính trường quốc tế.”

“Tôi sẽ trở về Việt Nam trong vài ngày nữa, tôi hy vọng không bị bắt giữ chỉ vì tôi nhận được giải thưởng này.”

“Việc tự do biểu đạt thì Việt Nam nên cởi mở. Nó thực sự không ảnh hưởng đến thể chế của họ. Tự do biểu đạt không phải là một điều gì nguy hiểm đối với họ,” theo Mai Khôi, người còn được so sánh với các nữ nghệ sĩ trong nhóm nhạc bất đồng chính kiến nổi tiếng của Nga Pussy Riot.

Pussy Riot cũng từng là những nghệ sỹ nhận giải thưởng nhân quyền Vaclav Havel. Ngải Vị Vị, nghệ sỹ và nhà hoạt động từng tham gia điều tra tham nhũng và các hoạt động ngầm ở Trung Quốc, cũng từng nhận giải thưởng này.

Tổ chức Quỹ Nhân quyền (Human Rights Foundation) ở Oslo nói trong thông cáo công bố Mai Khôi được chọn trao giải thưởng nhân quyền Vaclav Havel rằng “Mai Khôi là một nghệ sĩ dũng cảm và độc lập, người đang định hình tranh luận trong công chúng Việt Nam.”

Mai Khôi từng ứng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam vào năm 2016 và kể từ đó cô luôn lên tiếng ủng hộ những cuộc biểu tình phản đối thảm họa ô nhiễm môi trường Formosa. Nhiều buổi biểu diễn của cô bị công an đến quấy rối và cô từng nhiều lần bị buộc phải ra khỏi nhà vì áp lực từ phía chính quyền.

Nữ ca sĩ từng được mệnh danh là Lady Gaga của Việt Nam cho rằng cô từng bị bắt giữ tại sân bay trước đây khi nhập cảnh Việt Nam vào tháng 3/2018 sau một chuyến lưu diễn ở châu Âu thì việc này có thể lại xảy ra lần nữa.

“Để coi lần này xem sao. Họ có thay đổi hay không. Khó nói, vì cách hành xử ở (Việt Nam) lạ lắm. Nó không có theo một logic gì hết. Nếu họ muốn làm gì thì mình khó đoán trước được nhưng tôi hy vọng sẽ không bị gì.”

Mai Khôi cho biết giải thưởng Vaclav Havel là một nguồn cảm hứng lớn cho cô để tiếp tục sáng tác và hát. Cô hy vọng điều đó sẽ “truyền cảm hứng cho những người Việt và nghệ sĩ Việt vượt qua sự kiểm duyệt của bản thân” để tự do biểu đạt.