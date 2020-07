Mỹ: Tử vong vì COVID tăng kỷ lục tại ba tiểu bang miền Nam

Alabama, Florida và North Carolina ngày 14/7 báo cáo số tử vong hàng ngày vì COVID-19 tăng kỷ lục.

Số ca nhiễm mới ghi nhận hàng ngày bắt đầu gia tăng cách đây 6 tuần, đặc biệt tại các tiểu bang miền nam và miền tây như Arizona, California, Florida và Texas là những tiểu bang nhanh chóng nới lỏng những biện pháp hạn chế nhằm kiểm soát virus lây lan.

Trong tuần qua, số ca nhiễm virus corona tăng tại 46 trong số 50 tiểu bang nước Mỹ so với tuần trước đó, theo cuộc phân tích dữ liệu từ Dự án Theo dõi COVID-19 của Reuters.

Tính tới tháng Bảy, có 28 tiểu bang báo cáo số ca nhiễm hàng ngày tăng kỷ lục.

Với hơn 3,3 triệu người nhiễm COVID, Hoa Kỳ đứng đầu trên thế giới về số ca, tính trên đầu người, cùng với Peru. Với hơn 135.000 người chết, Mỹ xếp hạng 7 về tỉ lệ tử vong, theo đầu người, trong số 20 nước có nhiều ca nhất.

Ngày 14/7, Florida báo cáo có thêm 133 người chết vì COVID-19, nâng số tử vong trong tiểu bang lên hơn 4,500 người. Kỷ lục gia tăng trước đây là 120 ca/ngày, ghi nhận hôm 9/7.

Alabama báo cáo số tử vong tăng cao kỷ lục, 40 người chết, và North Carolina có 35 người chết, nâng tổng số tử vong tại mỗi bang lên hơn 1.100 người.

Số ca nhiễm và tử vong tăng khiến các nhà giáo dục từ California đến Wisconsin chọn việc giảng dạy online hơn là trở lại lớp trong lúc niên học mới bắt đầu trong vài tuần nữa.

Trường học từ Milwaukee, Wisconsin cho đến quận Fort Bend, Texas, cùng với hai học khu lớn nhất California là Los Angeles và San Diego loan báo kế hoạch không để cho thầy-trò tiếp xúc gần gũi như yêu cầu của một lớp học thông thường. Quyết định này khiến các học khu ‘xích mích’ với Tổng thống Donald Trump, người dọa không cấp quỹ tài trợ liên bang hay rút lại tình trạng miễn thuế nếu các học khu không chịu tái mở cửa giảng đường, dù hầu hết các trường được tài trợ bằng thuế tiểu bang và địa phương.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump xem việc tái mở cửa trường học, giúp cha mẹ học sinh có thể làm việc trở lại, là thiết yếu trong việc phục hồi kinh tế và tăng tiến cơ hội được tái cử của ông trong cuộc bầu cử ngày 3/11.

Tiểu bang New York dự trù tái mở cửa trường học ở những khu vực mà tỉ lệ lây nhiễm hàng ngày dưới 5% của tất cả xét nghiệm COVID.

Tiểu bang này có tỉ lệ lây nhiễm trung bình khoảng 1% trong vài tuần lễ và là một trong bốn tiểu bang có số ca giảm trong tuần qua, theo phân tích của Reuters.

Thành phố NewYork, nơi giãn cách xã hôi và mang khẩu trang được áp dụng rộng rãi, vừa mới báo cáo không có ca tử vong nào trong 24 giờ qua lần đầu tiên kể từ tháng 3.

Thống đốc New York Andrew Cuomo ngày 14/7 thêm Minnesota, New Mexico, Ohio và Wisconsin vào danh sách ‘cách ly’ của tiểu bang. Hành khách từ 22 tiểu bang đến New York hiện phải tự cách ly trong 14 ngày.

Florida vẫn dự trù cho trường học tái mở cửa để học sinh tới lớp vào tháng 8. Tiểu bang ghi nhận có hơn 9.000 ca mới hôm 14/7, giảm so với 12.000 ca ngày 13/7 và đợt tăng kỷ lục là 15.000 ca hôm 12/7.

Giáo viên tại quận Loudoun, bang Virginia, biểu tình bên ngoài trụ sở trường hôm 13/7. Một phụ nữ mặc trang phục thí nghiệm màu trắng và mang tấm plastic che mặt cầm khẩu hiệu ghi dòng chữ “Đồng phục học đường mới” trong khi các giáo viên bấm còi xe cùng một lúc trong sự giãn cách nhất định, theo hình ảnh video ghi lại. Họ phản đối kế hoạch của trường muốn kết hợp phương pháp hỗn hợp, nghĩa là dạy học 2 ngày trên lớp và những ngày còn lại trên mạng, theo truyền thông địa phương.