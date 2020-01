Hai người bị bắt tại khu nghỉ mát của Tổng thống Trump

Nhân viên an ninh nổ súng vào một chiếc xe SUV vượt qua một chốt kiểm soát an ninh ở khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump ngày 31/1 khiến xảy ra cuộc rượt đuổi bằng xe và máy bay trực thăng trước khi nhân viên an ninh chặn được chiếc xe và bắt hai người.

Tổng thống Trump không có mặt tại khu nghỉ mát lúc xảy ra vụ này, dù ông dự trù đến đây vào tối ngày 31/1. Tổng thống đã được báo cáo về vụ việc, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Stephanie Grisham cho hay. Không có thay đổi trong chuyến đi của Tổng thống.

Chiếc SUV màu đen vượt qua an ninh lúc 11 giờ rưỡi sáng tại cổng chính của khu nghỉ dưỡng, theo Văn phòng Cảnh sát tư pháp Quận Palm Beach. Cảnh sát nổ súng vào chiếc xe nhưng chiếc xe nhấn ga bỏ chạy. Toán tuần tra Xa lộ, máy bay trực thăng của Văn phòng Cảnh sát tư pháp đuổi theo.

Các nhà điều tra nói chiếc xe lao nhanh tới chốt kiểm soát mà dường như không hề rà thắng, một giới chức thực thi luật pháp cho biết với điều kiện ẩn danh để có thể thảo luận về cuộc điều tra.

Giới chức này nhấn mạnh cuộc điều tra chỉ mới bắt đầu và tin tức có tính cách sơ khởi. Chốt kiểm soát bị vượt qua, là một trong vài chốt được lập ra khi ông Trump tới khu nghỉ dưỡng này, chỉ cách khu nghỉ dưỡng thực sự một vài khu nhà. Cơ quan Mật vụ nói sẽ có một cuộc họp báo tối ngày 31/1.

Vài giờ sau vụ việc, xe cộ được phép lưu thông trở lại trên đường phố gần khu nghỉ dưỡng. Nhân viên bảo vệ vũ trang có mặt như thường lệ nhưng không có vẻ báo động cao hơn bình thường.

Mar-a-Largo đã bị xâm nhập vài lần kể từ khi ông Trump trở thành Tổng thống. Vào ngày 5/1, chỉ vài giờ sau khi ông Trump và gia đình rời khỏi nơi này sau hai tuần nghỉ hè, một người đàn ông Florida bị giải ngủ khỏi thủy quân lục chiến với hạnh kiểm xấu vì có những hành vi xâm phạm tình dục, bị bắt sau khi qua khỏi hai chốt kiểm soát bằng cách giả dạng là thành viên phi hành đoàn máy bay trực thăng của Tổng thống.