Hai cựu tướng CA bị truy tố vì liên quan đến Vũ ‘nhôm’

Hai cựu thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành, giờ đây bị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo thông báo vào chiều 7/1 trên trang Facebook chính thức của chính phủ Việt Nam. Cùng bị truy tố với hai ông là một số cựu cán bộ công an khác.

Trang có tên “Thông tin Chính phủ” nói Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã hoàn tất bản cáo trạng gắn với vụ án có nhiều bị can là cựu sĩ quan cấp cao của công an bị truy tố vì “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, các bị can có liên quan tới ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ “nhôm”, một đại gia đất đai đã bị xử tù 9 năm vì “cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.

Vẫn bản cáo trạng đưa ra nhận định rằng vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra trong ngành công an là “vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng”.

Trang Thông tin Chính phủ trích bản cáo trạng nói rằng các bị can trong vụ án hầu hết là những người “có chức vụ cao, quan trọng” trong ngành công an đã “giúp sức tích cực” cho Vũ “nhôm” thâu tóm các dự án nhà, đất công sản có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, “gây thiệt hại đặc biệt lớn” cho nhà nước.

Thông tin từ cáo trạng cho hay Vũ “nhôm” đã lợi dụng danh nghĩa “phục vụ công tác nghiệp vụ” của Bộ Công an, và với sự giúp đỡ của một số cán bộ thuộc bộ này từ năm 2009 đến 2016, nên ông ta đã được thuê, nhận chuyển nhượng các bất động sản không phải qua đấu giá, trái quy định của nhà nước.

Sau đó, Vũ “nhôm” đã chuyển các bất động sản kể trên thành tài sản mang tên cá nhân mình hoặc người thân trong gia đình, hoặc chuyển nhượng, liên doanh với người khác “nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước, với tổng số tiền là hơn 1.159 tỷ đồng”, theo cáo trạng.

Căn cứ vào các bằng chứng, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố các bị can Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bên cạnh đó, Viện cũng truy tố các bị can Phan Văn Anh Vũ; Nguyễn Hữu Bách, nguyên là cán bộ thuộc Bộ Công an; và Phan Hữu Tuấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng của Bộ Công an, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hai ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành đều đã bị tước danh hiệu Công an Nhân dân khi trước bị khởi tố.

Ông Trần Việt Tân nghỉ hưu từ tháng 2/2016 sau khi làm đến chức thứ trưởng Bộ Công an với hàm thượng tướng, nhưng đến tháng 8/2018, ông đã bị chủ tịch nước khi đó là ông Trần Đại Quang giáng xuống trung tướng do sai phạm trong vụ án Vũ “nhôm”.

Ông Bùi Văn Thành cũng đã bị giáng cấp bậc từ trung tướng xuống đại tá, vì vai trò là Thứ trưởng Công an, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trong giai đoạn sai phạm xảy ra.