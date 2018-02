Vũ ‘Nhôm’ bị khởi tố thêm tội ‘lợi dụng chức vụ quyền hạn’

Bộ Công an Việt Nam hôm 7/2 ra quyết định khởi tố ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ ‘Nhôm’ về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của ông Vũ và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua, bán nhà, đất công sản.

Trước đó Bộ Công an đã ra lệnh truy nã và bắt ông Vũ về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” và “Trốn thuế”, xảy ra tại TP Đà Nẵng và một số địa phương khác.

Báo chí Việt Nam hôm 15/1 trích lời ông Trần Đăng Yến, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, cho biết rằng ngoài tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, nghi can còn có “một số sai phạm liên quan hoạt động kinh tế.”

Truyền thông trong nước cũng đặt câu hỏi về thẻ ngành công an lan truyền trên mạng mang tên người được cho là “trùm bất động sản” ở Đà Nẵng này là thật hay giả, cũng như vì sao ông này có ba hộ chiếu khi bị bắt ở Singapore, ông Yến chỉ trả lời “vụ án đang được điều tra”.

Singapore hôm 2/1 chính thức xác nhận với VOA tiếng Việt về vụ bắt giữ ông Vũ tại quốc gia Đông Nam Á này hôm 28/12/2017 vì vi phạm Luật xuất nhập cảnh của Singapore.

Các luật sư ông Vũ ở Singapore và Đức cho biết rằng thân chủ của mình “muốn tị nạn chính trị ở Đức”.

Sau đó, hôm 4/1, Bộ Công an Việt Nam cho biết đã “tiếp nhận” ông Vũ sau khi ông này bị Singapore “trục xuất”.