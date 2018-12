Hậu vụ án ‘Vũ Nhôm’: Hai cựu thứ trưởng Công an bị khởi tố

Hai cựu thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân đã bị khởi tố để điều tra về những sai phạm liên quan đến vụ án của ông Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm.

Ngày 14-12, Cổng thông tin Bộ Công an ra thông báo Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành, hai cựu thứ trưởng Bộ Công an, cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,” quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Hai ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành bị khởi tố sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do Vũ Nhôm và đồng phạm thực hiện.

Vũ Nhôm hiện đang thụ án 8 năm tù về tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.”

Trước khi bị khởi tố, ông Trần Việt Tân và ông Bùi Văn Thành đã bị tước danh hiệu Công an nhân dân.

Sinh năm 1955 quê ở Thái Bình, ông Trần Việt Tân, thứ trưởng Bộ Công an, được phong hàm thượng tướng vào năm 2013 nhưng đến tháng 8/2018 thì bị Chủ tịch nước Trần Đại Quang giáng xuống trung tướng do sai phạm trong vụ án Vũ Nhôm.

Ông Trần Việt Tân bị cáo buộc “thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, ký một số văn bản vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng.”

Ông Trần Việt Tân đã nghỉ hưu từ tháng 2/2016.

Ông Bùi Văn Thành, sinh năm 1958 quê ở Ninh Bình, cũng bị giáng cấp bậc hàm từ trung tướng xuống đại tá, vì vai trò là Thứ trưởng Công an, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trong khi xảy ra sai phạm.

Theo báo Tuổi trẻ, ông Thành là người tự ý ký quyết định cho Vũ Nhôm tham gia đoàn đi nước ngoài và đề nghị cấp hộ chiếu ngoại giao cho ông Vũ.