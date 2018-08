Đoàn Thị Hương, Aisyah có thể trắng án trong phiên xử vụ Kim Jong Nam

Hai bị cáo, Đoàn Thị Hương và một phụ nữ Indonesia, trong phiên tòa ở Malaysia về vụ ám sát người anh cùng cha khác mẹ của lãnh tụ Triều Tiên có thể được tuyên trắng án hôm 16/5, hoặc tòa có thể đề nghị họ bào chữa. Vụ án của họ đã gây thu hút sự quan tâm của thế giới.

Cô Hương, 29 tuổi, người Việt, và Siti Aisyah, người Indonesia, 25 tuổi, bị cáo buộc đã bôi chất độc thần kinh VX lên mặt của ông Kim Jong Nam tại sân bay đông người ở Kuala Lumpur hôm 13/2/2017. Hai cô nói họ tưởng đang tham gia một trò đùa trên truyền hình.

Họ là hai nghi phạm duy nhất bị bắt giam và phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết án. Nếu họ được đề nghị nói lời bào chữa, phiên tòa có thể kéo dài thêm vài tháng nữa.

Nếu hai cô được tuyên trắng án, có thể họ vẫn chưa được trả tự do ngay lập tức vì các công tố viên vẫn có thể khiếu nại về phán quyết cũng như đưa ra các cáo buộc khác về việc họ ở lại quá hạn thị thực.

Trong quá trình xét xử dài 6 tháng với lời khai từ 34 người, các công tố viên cáo buộc 4 người Triều Tiên, bị nghi là các đặc vụ của chính phủ, là những người chủ mưu tuyển dụng hai cô, huấn luyện họ và cung cấp cho họ chất VX. Cả 4 người đó đều đã trốn khỏi Malaysia vào sáng của hôm xảy ra vụ ám sát ông Kim và không ai trong số 4 người đó bị giam giữ.

Đoạn video về an ninh sân bay được chiếu tại tòa án cho thấy thời điểm vụ tấn công xảy ra, và các công tố viên nói đoạn video này đã cho thấy sự liên lụy của hai cô với những kẻ tình nghi kia. Ông Kim đã chết trong vòng hai giờ sau vụ tấn công.

Một nhà hóa học của chính phủ đã khai chứng trước tòa rằng rằng nồng độ VX tìm thấy trên da của ông Kim cao gấp 1,4 lần so với liều lượng gây chết người. Ông cho biết người ta thấy có VX trong mắt, mặt, máu, nước tiểu và quần áo của ông Kim, cũng như trên quần áo của cả hai cô và trên những mẩu móng tay của cô Hương.

Trong phát biểu lập luận cuối phiên tòa hồi tháng 6, công tố viên Wah Shaharuddin Wan Ladin nói rằng hai cô hẳn là đã phải được huấn luyện để sử dụng VX.

"Chúng tôi tiên liệu rằng sẽ có đề nghị nói lời bào chữa vì một lý do đơn giản: Họ cần phải giải thích tại sao chất VX lại được tìm thấy trên người họ", Wan Shaharuddin nói với hãng tin AP.

Các luật sư của hai cô nói thân chủ của họ đơn giản chỉ là những con tốt trong một vụ giết người có động cơ chính trị với các liên kết rõ ràng đến Đại sứ quán Triều Tiên tại Kuala Lumpur.

Họ nói rằng bên công tố nêu ra vụ việc quá đơn giản, có nhiều thiếu sót do điều tra cẩu thả và không đưa ra được lý do vì sao các thân chủ của họ lại có ý đồ giết người – đây là điểm then chốt để xác định tội của 2 cô.

Các luật sư bào chữa lập luận rằng 4 nghi phạm Triều Tiên mới là thủ phạm thực sự. Cả 4 người đó đã bị máy quay an ninh sân bay ghi hình lại khi họ vứt bỏ tư trang và thay quần áo sau vụ tấn công.

Tuy nhiên, Bình Nhưỡng đã phủ nhận các cáo buộc của các quan chức Hàn Quốc và Hoa Kỳ rằng Triều Tiên đứng sau vụ giết người.

Luật sư của cô Hương, Hisyam Teh Poh Teik nói đã “chiến đấu ngoan cường” với bên công tố.

"Chúng tôi tin tưởng rằng công lý sẽ được bảo vệ hôm 16/8 và [cô Hương] sẽ được tuyên trắng án", ông nói.

"Bằng chứng của bên công tố hoàn toàn có tính suy diễn", luật sư của Aisyah, Gooi Soon Seng, nói. Vị luật sư lưu ý rằng không có bằng chứng nào cho thấy thân chủ của ông bôi VX lên ông Kim. Ông nói rằng người ta không tìm thấy DNA của thân chủ của ông trên một chiếc áo sơ mi mà cảnh sát thu được.