Dịch Conona tại VN: Thủ tướng khen thưởng, Thứ trưởng khẳng định ‘hoàn toàn có khả năng điều trị thành công’

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 29/1 biểu dương và tặng bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho tập thể bác sĩ và nhân viên y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy đã tham gia điều trị cho hai cha con bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm virus conrona (nCoV) đầu tiên tại Việt Nam.

Trước đó, vào chiều 28/1, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn xác nhận với báo chí rằng người con đã khỏi bệnh. Còn người cha mặc dù bị ung thư phải cắt phổi phải nhưng tình hình tiến triển tích cực.

“Kết quả này cho thấy ngành y tế Việt Nam hoàn toàn có khả năng phát hiện, điều trị thành công các ca bệnh nhiễm nCoV”, báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông Sơn khẳng định.

Trong một báo cáo đăng trên tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine hôm 28/1, một nhóm 9 bác sĩ thuộc Viện Pasteur TPHCM và Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân Li Ding (66 tuổi) từ Vũ Hán, Trung Quốc, đã cùng vợ sang Việt Nam thăm con trai là Li Zichao (28 tuổi) sống tại Long An. Hai cha con đã nhập viện vào ngày 22/1 tại bệnh viện Chợ Rẫy sau khi đổ bệnh và sốt từ ngày 17/1.

Nhóm bác sĩ cho biết sau khi cách ly hai bệnh nhân và điều trị bằng thuốc chống virus, kháng sinh phổ rộng và các liệu pháp hỗ trợ, tình trạng sức khoẻ của người con đã ổn định từ ngày 23/1. Còn người cha đã ngưng sốt từ ngày 25/1 và sức khoẻ cải thiện từ ngày 26/1.

