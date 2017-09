Cứu trợ bão lụt giúp ông Trump tăng điểm tín nhiệm

Mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump tăng lên trong tuần này sau khi ông quyết định cung cấp tài chính để cứu trợ bão lụt và hợp tác với phe Dân chủ để tránh chính phủ phải đóng cửa.

Theo cuộc thăm dò của đài truyền hình NBC và báo Wall Street Journal mà kết quả được công bố hôm thứ Năm 21/9, tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Trump hiện ở mức 43%, tăng 3 điểm so với tháng 8. Tuy nhiên, vẫn còn 52% người được hỏi cho biết họ không hài lòng với thành tích của ông Trump trong cương vị tổng thống Mỹ.

Kết quả một cuộc thăm dò do báo Politico và công ty Morning Consult công bố hôm thứ Tư 20/9 cho thấy mức tăng tương tự: 43% so với mức 39% trong tháng 8. Một cuộc thăm dò của công ty Real Clear Politics cho biết ông Trump được 40% phiếu tán thành, tăng 2,5 điểm so với mức thấp nhất hồi tháng trước.

Mức độ ủng hộ gia tăng dành cho ông Trump diễn ra sau khi ông đi ngược với ý kiến của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa để đạt thỏa thuận với đảng Dân chủ để cung cấp quỹ cứu trợ cho các nạn nhân bão lụt và tài trợ ngân sách để chính phủ tiếp tục hoạt động thêm 90 ngày nữa sau năm tài chính hiện tại kết thúc vào ngày 30/9.

Ông Fred Yang, nhà nghiên cứu các cuộc thăm dò cho đảng Dân chủ, là một trong những người thực hiện cuộc thăm dò của đài NBC / Wall Street Journal, nhận định việc ông Trump sẵn sàng làm việc với đảng Dân chủ đã góp phần lớn để đưa đến kết quả thăm dò vừa rồi.

Theo cuộc thăm dò, 71 % những người trả lời cho biết họ tán thành thỏa thuận mà ông Trump đã đạt được để cứu trợ bão lụt và tránh việc chính phủ phải đóng cửa.