Cựu luật sư riêng của TT Trump sẽ sớm ra tù nhờ dịch Covid

Michael Cohen, cựu luật sư riêng của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, sẽ được ra tù sớm vì đại dịch corona, hai nguồn tin quen thuộc với vấn đề nói với Reuters vào tối ngày thứ Năm 16/4.

Ông Cohen bị kết án 3 năm tù, cho tới nay ông thọ án chưa đầy một năm. Một nguồn tin cho Reuters biết rằng ông Cohen sẽ bị giam giữ tại gia trong hơn 2 năm còn lại của bản án.

Trước khi được thả, Cohen sẽ bị cách ly trong hai tuần lễ để bảo đảm ông không có triệu chứng COVID-19, theo nguồn tin yêu cầu giấu tên.

Ông Roger Adler, luật sư của Michael Cohen, không trả lời ngay yêu cầu bình luận. Một phát ngôn viên của Cục Nhà tù Liên bang cho biết, vào tối thứ Năm, Cohen còn bị giam giữ tại Trung tâm cải huấn Liên bang Otisville.

Từng tuyên bố rằng ông sẵn sàng lãnh đạn để bảo vệ ông Trump, Luật sư Cohen bị kết án ba năm tù vào năm 2018 vì đã dàn xếp trả tiền để ‘bịt miệng’ hai phụ nữ đã khẳng định rằng họ đã có quan hệ tình dục với ông Trump.

Phụ nữ đầu tiên là Stormy Daniels, ngôi sao phim khiêu dâm, và phụ nữ thứ nhì là cựu người mẫu Playboy Karen McDougal. Tổng thống Trump không nhận là ông đã gặp hai phụ nữ này.

Luật sư Cohen, 53 tuổi, đã được đưa đến một trại tù có mức an ninh tối thiểu tại Otisville ở ngoại ô New York, cách thành phố New York khoảng 70 dặm (110 km) về hướng tây bắc.

Ông Cohen đã yêu cầu được thả sớm vì đại dịch corona gây chấn động cả bang New York và xuất hiện trong các nhà tù trên khắp nước Mỹ.

Hồi tháng trước, một thẩm phán liên bang đã bác bỏ yêu cầu này, nói rằng ông Cohen nên chấp nhận hậu quả của tội ác mà ông đã phạm, thay vì viện dẫn dịch bệnh để xin được thả sớm.