Cử tri gốc Việc: ông Donald Trump bị truy tố là đúng hay oan?

Trong khi người ủng hộ bất bình việc ông Donald Trump bị truy tố và cho rằng nó mang tính chính trị thì cũng có nhiều người nói pháp luật phải nghiêm minh và ông Trump phải chịu trách nhiệm về những điều sai trái ông đã làm, theo tìm hiểu của VOA trong cộng đồng gốc Việt.



Ông Donald Trump hôm 30/3 đã bị chánh biện lý Manhattan, ông Alvin Bragg, tống đạt quyết định truy tố của đại bồi thẩm đoàn về việc ông đã trả 130.000 đô la cho một người mẫu khiêu dâm để giữ bí mật về mối quan hệ với ông trong giai đoạn ông ra tranh cử tổng thống hồi năm 2016.



Việc này đã gây chấn động trong xã hội Mỹ vì ông Trump là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên đối mặt cáo trạng hình sự với các cử tri có ý kiến trái ngược nhau theo quan điểm đảng phái, trong đó có cử tri gốc Việt.



Tư pháp thiên lệch?



Ông Vũ Hoàng Hải, một nhà đấu tranh dân chủ trong nước hiện đã trở thành công dân Mỹ ở bang California, nói với VOA rằng ông ‘ngỡ ngàng’ khi nghe tin ông Trump bị truy tố.



Đối với ông, cáo trạng này đối với ông Trump vào lúc ông Trump đang bắt đầu cuộc đua sơ bộ trong nội bộ Đảng Cộng hòa là ‘có mưu đồ chính trị’ và tệ hơn nữa, nó ‘thể hiện một nền tư pháp thiên kiến’.



“Có cái gì đó không được minh bạch cho lắm,” ông Hải, người ủng hộ nhiệt thành ông Trump từ năm 2016, nói. “Nếu pháp luật công minh thì sao không xử bà Hilary Clinton, Hunter Biden (con trai Tổng thống Joe Biden) và gia đình Biden mặc dù có tội chứng rõ ràng?”



Ông Hải chỉ trích Chánh biện lý Alvin Bragg ‘không nhắm vào nạn tội phạm ở New York mà cứ chĩa mũi dùi vào ông Trump’.



“Vụ này (trả tiền bịt miệng) trước đây Bộ Tư pháp đã bỏ qua rồi mà sao nay ông Alvin Bragg lại lật lại?” ông đặt vấn đề với ý nghi ngờ chánh biện lý ở New York có động cơ không trong sáng.



Ông Hải nói tội ‘trả tiền bịt miệng’ của ông Trump ‘chưa rõ ràng’. “Ông Trump nói ông không làm điều đó. Trong khi ông Michael Cohen (luật sự cũ của Trump, người ra khai chứng trước đại bồi thẩm đoàn về việc này) đã nói dối Quốc hội nhiều lần rồi thì làm sao tin lời khai của ông ta được?” ông lập luận.



Theo lời ông việc ‘trả tiền bịt miệng’ là ‘việc rất nhỏ’ mà sao ‘phe Dân chủ phải cố tình làm hoen ố hình ảnh một cựu tổng thống?’



Ông nói vụ việc đưa được ra vào lúc này ‘có dấu hiệu can thiệp vào bầu cử’ và lên án cơ quan tư pháp Mỹ trong vụ này ‘không công bằng, có thành kiến với Trump’ và thậm chí, theo lời ông, ‘thể hiện sự chuyên chế, độc tài như ở chế độ cộng sản vì truy tố có chọn lọc’.



Ông đồng ý rằng không có ai đứng trên pháp luật và ông Trump sẽ phải chứng minh sự trong sạch của mình ở tòa nhưng ‘không phải vào lúc này’.



“Việc ông ấy xuất hiện như tội phạm, phải chụp hình, lấy dấu vân tay sẽ tạo hình ảnh không tốt cho ông Trump trong giai đoạn tranh cử. Giả sử ông ấy đắc cử tổng thống thì khi ông ấy đi công du nước ngoài thì nó sẽ ảnh hưởng rất xấu đến hình ảnh nước Mỹ,” nhà hoạt động dân chủ lưu vong này nói.



Ủng hộ viên trung thành này của ông Trump nói ngay cả khi ông Trump bị kết án thì ông vẫn ủng hộ ông Trump ra tranh cử và vẫn sẽ bầu cho ông Trump làm tổng thống.



“Quan trọng là năng lực. Tôi tin ông Trump là người có năng lực vì trong bốn năm cầm quyền của ông ấy không xảy ra chiến tranh, không có lạm phát tăng cao,” ông nêu lý do vẫn ủng hộ ông Trump.



“Chỉ có ông Trump mới làm cho Trung Cộng suy yếu. Mà Trung Cộng suy yếu thì Việt Nam sẽ suy yếu và chuyển sang dân chủ hóa nhiều hơn,” ông nói thêm.



‘Sai phải chịu phạt’



Tuy nhiên, ông Long Tran, một chủ doanh nghiệp ở Atlanta, bang Georgia, lại có ý kiến khác hoàn toàn với ông Vũ Hoàng Hải.



Theo lời ông thì việc truy tố Trump là ‘tiến trình pháp lý bình thường ở Mỹ’ vì ông Trump ‘đã làm điều phi pháp thì ông ta phải chịu trách nhiệm’. Điều khiến ông quan ngại là có những người ‘thiếu hiểu biết’, trong đó có đông đảo cử tri gốc Việt, đã ‘tấn công vào hệ thống pháp luật của đất nước’.



“Tư pháp vững mạnh là một trong những nền tảng cốt lõi của nước Mỹ khiến Mỹ khác với các nước độc tài,” ông Long nói và cho rằng quá trình truy tố Trump ‘đã được thực hiện tuần tự kỹ lưỡng từ lâu, từ trước khi Alvin Bragg nhậm chức, và trải qua đầy đủ quy trình (due diligence).



Theo lời ông sở dĩ quá trình này diễn ra lâu như vậy vì cơ quan tư pháp ‘phải xử lý thận trọng, thu thập rất nhiều bằng chứng, thẩm vấn rất nhiều nhân chứng, mất thời gian tạo hồ sơ’.



Với lại, vào lúc ông Trump đang là tổng thống thì ông được đặc cách miễn truy tố nên quá trình bị bị ngưng lại mất bốn năm, cũng theo lời người chủ doanh nghiệp này. Ông khẳng định quá trình truy tố Trump đã diễn ra từ trước khi Trump lên làm tổng thống chứ không phải đợi đến giờ.



Cho nên, ông cho rằng việc thông báo truy tố ông Trump vào lúc ông đang bắt đầu vận động tranh cử ‘hoàn toàn là trùng hợp’ và rằng nhiều người bên Đảng Dân chủ còn muốn ông Trump bị truy tố từ lâu và họ than phiền các công tố viên trong các vụ án của ông Trump, trong đó có cáo buộc ông gian lận bầu cử ở bang Georgia, ‘làm việc quá chậm chạp’.



Ông Long Tran không cho rằng hành vi của ông Trump là ‘tội nhẹ’ như những người ủng hộ ông lập luận. Ông lưu ý ông Trump không bị truy tố vì có hành vi mua dâm hay quan hệ ngoài hôn nhân mà là vì ông ‘đã trả tiền để buộc người ta im miệng’ và ‘nói dối cũng như che giấu về khoản chi trả đó’.



Điều này vi phạm nghiêm trọng pháp luật liên bang, mà cụ thể là Đạo luật công bố thông tin tài chính tranh cử, ông Long chỉ ra.



“Khi ra tranh cử, luật yêu cầu các ứng viên phải công bố chi tiền như thế nào, nhất là tiền từ trong quỹ vận động tranh cử.”



Ông so sánh với trường hợp tương tự của cựu Tổng thống Dân chủ Bill Clinton khi bị phát hiện có quan hệ ngoài luồng với cô thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinsky mà phe ủng hộ Trump cho là ‘luật pháp Mỹ có thiên kiến’.



“Ông Clinton cũng không hề bị buộc tội có nhân tình mà là bị buộc tội nói dối về việc đó. Ông ấy đã bị Quốc hội đưa ra luận tội về tội khai man (perjury) nhưng bất thành,” ông chỉ ra.



“Bill Clinton đâu có trả tiền để yêu cầu im miệng đâu, và cũng đâu có trả tiền cho luật sư riêng để nhờ đi dọn dẹp mọi việc đâu?” ông đặt vấn đề. “Nên nhớ vì việc này của ông Trump mà ông Michael Cohen đã bị tù tội.”



“Hãy nhìn những thuộc cấp của Trump trong chính quyền cũng như những người thân cận của ông ấy đã bị truy tố và kết án, trong đó có tổ chức Trump Organization,” ông nhấn mạnh. “Tại sao họ đều bị truy tố vì vi phạm pháp luật mà Trump không có liên can gì hết, hoặc là nói ông ta không biết gì hết?”



“Ông Trump làm sai thì bị pháp luật đụng đến thôi chứ không có thiên kiến gì ở đây hết,” ông Long quả quyết.



Ông bác bỏ việc truy tố này là ‘làm ảnh hưởng danh dự một tổng thống và làm mất mặt nước Mỹ’. “Những người ủng hộ Trump nghĩ vậy vì họ sợ bị mất mặt khi họ đã sai ngay từ đầu. Họ không muốn thừa nhận là họ đã bỏ phiếu bầu cho một người vi phạm pháp luật,” ông lý giải.