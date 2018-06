Bị đe dọa nổ bom, Nga sơ tán các địa điểm tổ chức World Cup

Cảnh sát Nga sáng thứ Tư cho biết họ đã nhận được nhiều đe dọa có bom tại thành phố Rostov-on-Don, nơi đăng cai các trận đấu World Cup, khiến các quán bar và nhà hàng trên khắp thành phố phải di tản.

Reuters dẫn thông báo của cảnh sát địa phương cho biết: “Vào ngày 26 tháng 6, cảnh sát đã nhận được một loạt điện thoại báo có chất nổ tại các địa điểm ở Rostov-on-Don”.

“Lực lượng cảnh sát đã thực hiện tất cả các công tác kiểm tra cần thiết và không tìm thấy có gì nguy hiểm”, tuyên bố cho biết thêm. “Hiện tại, tất cả các địa điểm đều trở lại hoạt động bình thường”.

Do ngày càng bị cô lập trên toàn cầu nên Nga cố tận dụng World Cup để đưa ra một hình ảnh về sự ổn định và sự hùng mạnh của mình. Các nhà chức trách cam kết sẽ tổ chức sự kiện an toàn, và bất kỳ sự cố an ninh nào liên quan đến người hâm mộ đều có thể nguy hại cho những nỗ lực của Moscow.

Một cảnh sát tại khách sạn Topos Congress ở Rostov-on-Don, nơi đã được sơ tán hôm thứ Ba, cho biết 16 địa điểm đã được sơ tán trên toàn thành phố, xem như một phần của cuộc diễn tập.

Ở phía bên kia của thành phố, một người quản lý tại nhà hàng Ý Luciano cho biết nhân viên đã được yêu cầu sơ tán khỏi tòa nhà trong khoảng hai giờ sau khi nhận được đe dọa nổ bom.

Xe cứu thương cũng đến khách sạn Topos Congress.

FIFA không bình luận ngay về việc này.

Thành phố Rostov-on-Don cách thủ đô Moscow 955 km (593 dặm) về phía nam. Thành phố này cho đến nay đã tổ chức 4 trận đấu World Cup, trong đó có trận Croatia thắng Iceland 2-1 hôm thứ Ba. Trận đấu tiếp theo tại thành phố này sẽ diễn ra vào thứ Hai.

Rostov-on-Don chỉ cách biên giới của Nga với miền đông Ukraine một đoạn ngắn, nơi phe nổi dậy do Moscow hậu thuẫn vẫn giao tranh với quân đội Ukraina kể từ năm 2014. Khoảng cách gần gũi của thành phố này với nơi xảy ra xung đột cũng đã gây ra những quan ngại về an ninh trước giải đấu.

Khách sạn Topos Congress được FIFA liệt kê là một khách sạn chính thức phục vụ World Cup, nhưng không có đội nào trong số các đội tranh tài đang ở đó, Reuters dẫn các tài liệu chính thức cho biết.

Cảnh sát tại hiện trường cho biết khách sạn đã được sơ tán do bị đe dọa có bom và chó đã được đưa tới để tìm chất nổ trong tòa nhà, một nhân chứng cho Reuters biết.

An ninh đã thẩm vấn những người đi đường ở bên ngoài khách sạn, cạnh xe cấp cứu và một nhóm khoảng 60 khách phải sơ tán và không được phép trở lại vào tòa nhà.

Mùa hè năm ngoái, Nga đã hứng chịu một đợt đe dọa bom, gây gián đoạn doanh nghiệp và các tòa nhà công cộng ở các thị trấn và thành phố trên khắp đất nước.

Tổng cục An ninh liên bang Nga cho biết hồi tháng 10, họ đã xác định được 4 công dân Nga đứng đằng sau chiến dịch lừa đảo. 4 người này sống ở nước ngoài và sử dụng dịch vụ điện thoại internet để đe dọa nặc danh.